Celestino Vietti. EFE
GP de San Marino

Celestino Vietti es profeta en Misano y Dani Holgado resiste en el podio

El piloto italiano no dio opción en la carrera de casa, que dominó de inicio a fin, mientras que el español aguantó en la tercera posición el ataque final de Moreira

Jesús Gutiérrez

Domingo, 14 de septiembre 2025, 12:22

Cuando Celestino Vietti tiene el día es imparable, pero es tan irregular que no ha sido capaz de traducir esa velocidad puntual en la consistencia ... necesaria para pelear títulos. Pero una vez más, en su casa de Misano, volvió a aparecer la mejor versión del italiano que ya había ganado en 2024. Y no dio muchas opciones Vietti ya que, desde la salida, adelantó al piloto que salía desde la pole, Dani Holgado, se puso en cabeza y ya no abandonó esa primera posición. Aunque tuvo que apretar los dientes en los últimos giros por la aparición final del Barry Baltus. Y es que, el consumo de las gomas fue una de las claves en el tramo final de una agónica carrera para más de uno.

