Manu González gana en Le Mans y es más líder

Había sido el claro dominador durante el fin de semana de Le Mans, pero no tuvo la carrera plácida que esperaba el piloto madrileño, entre otras cosas, porque el tiempo de este domingo fue mucho más frío, con el cielo encapotado y amenazando una lluvia que finalmente solo cayó en la última vuelta. Tampoco le ayudó a Manu González que en la salida se le metiera por delante un piloto peleón como el brasileño Diogo Moreira, que durante las primeras vueltas llevó el peso de la carrera, sin mucho ritmo lo que hacía que el grupo rodada muy compacto. Peor le había ido la salida a su principal rival en clave título, Arón Canet, que había perdido posiciones en la arrancada y se situaba en la novena posición.

Hasta la cuarta vuelta González no pudo deshacerse del brasileño. Pero ahí no acabó la tranquilidad, porque tras Moreira apareció otro rival inesperado en la figura del belga Barry Baltus, compañero de Canet, que se situaba segundo y a la estela del español. Por el ritmo que había tenido Manu en entrenamientos, sería cuestión de tiempo quedarse solo en cabeza, pero no fue así y en todo momento sintió la presencia de su rival a rueda, que no se descolgaba. «No por ir más rápido el viernes o el sábado, iba a ser más fácil el domingo. Hoy no me he sentido tan cómodo como esperaba y solo he podido marcar la diferencia en las últimas vueltas», comentaba el líder de Moto2. Y así fue, gracias a que mantuvo el ritmo con neumáticos gastados, pudo abrir un segundo de diferencia con respecto a su rival y tener el final plácido que esperaba.

No hubo adelantamientos por delante y toda la acción se concentró en el segundo grupo, especialmente en la remontada que protagonizó Arón Canet, que fue escalando posiciones, consciente de que su máximo hoy era ser tercero. Justo cuando llegó a esa posición, en la batalla con Moreira, estuvo a punto de irse al suelo, pero salvó una caída segura, se recompuso, y acabó firmando un tercero con el que minimizaba daños. Y es que en la general, González aventaja a Canet en 16 puntos, con el británico Dixon ya tercero a 34.

