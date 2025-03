Jake Dixon vence en Austin y Manu González se lía con el agua

Jesús Gutiérrez Madrid Domingo, 30 de marzo 2025, 18:48 | Actualizado 21:01h. Comenta Compartir

La primera victoria mundialista de Manu González llegó la temporada pasada en Japón, en una carrera que comenzó con el asfalto encharcado y terminó con un carril completamente seco. Entonces fue uno de los pocos que apostó por el neumático slick y acertó de pleno. En Austin quiso repetir la jugada, pero esta vez salió cruz. «A veces pasa. Nos la hemos jugado a un todo o nada y no ha funcionado», comentó el piloto madrileño, que se dejó el liderato de Moto2 en el encharcado trazado americano.

La lluvia comenzó a empapar la pista nada más acabar la carrera de Moto3. Nunca llegó un chaparrón, pero sí suficiente precipitación como para que Dirección de Carrera declarara la prueba en mojado. Casi todos en la parrilla optaron por ese neumático rayado y solo seis valientes eligieron el slick. No tardaron en entender su error. En las primeras vueltas los pilotos de cabeza eran 25 segundos más rápidos, una fina cortina de agua impidió que el asfalto terminara de secarse y pasado el ecuador de la carrera los seis de seco fueron doblados. El 'crossover' de los slicks no llegó hasta las últimas tres vueltas, cuando ya era demasiado tarde. Y González pudo al menos consolarse con marcar la vuelta rápida de la carrera.

Por delante Jake Dixon no daba señales de debilidad y controló la carrera de inicio a fin con un margen de más de cinco segundos sobre el italiano Arbolino. El británico, que ya había ganado en la prueba anterior de Argentina, se sitúa al frente de la clasificación general, superando a los españoles Arón Canet y Manu González, que cae hasta la tercera posición.

Alonso López salvó el honor del motociclismo español con su primer podio del año, un tercero muy valioso y que por momentos estuvo peleando la segunda posición con Arbolino. «Este tercero me sabe a gloria, después de un inicio de año en el que he tenido problemas en seco, estas condiciones me han ayudado y espero cambie a partir de ahora», valoró. Arón Canet salvó el domingo con la cuarta posición y sigue sumando en clave título, quinto terminó Izan Guevara y gran resultado para dos rookies de Moto2: Iván Ortolá, que acabó sexto, y Dani Holgado, octavo.

