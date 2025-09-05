Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El sudafricano Brad Binder, primer dominador en Montmeló con su KTM. efe
GP Cataluña

Brad Binder y Pedro Acosta tiñen de naranja el viernes de Cataluña

Doblete de KTM en la primera jornada de entrenamientos en Montmeló, con los hermanos Márquez en tercera y cuarta posición, y Bagnaia hundido en la clasificación

Jesús Gutiérrez

Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:55

Se esperaba un mano a mano entre los Márquez en el que es su circuito de casa, donde el objetivo que persigue Álex es retrasar ... el alirón de su hermano, pero este viernes se colaron en la fiesta de los de Cervera dos invitados inesperados con los que habrá que contar durante el fin de semana. Porque la presencia de las KTM en cabeza no ha sido una sorpresa. Ya venían demostrando el paso adelante dado por las motos austriacas en los últimos grandes premios, especialmente en las manos de Pedro Acosta. Y el primer día en el Circuit Barcelona-Catalunya no hace más que confirmar que ya hay que contar con más motos que no sean las Ducati.

