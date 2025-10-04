Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marc Márquez.

Bezzecchi culmina la remontada y deja a Aldeguer con la miel en los labios

El italiano era el máximo favorito, pero una mala salida puso emoción al sprint de Indonesia que no se resolvió hasta la última vuelta. Marc Márquez fue sancionado y acabó sexto

Jesús Gutiérrez

Sábado, 4 de octubre 2025, 13:14

La mañana en el circuito de Mandalika arrancó con un Q1 de MotoGP con mucho nivel, ya que por primera vez esta temporada estaba presente ... Marc Márquez, y junto a él, otras tres Ducati, entre ellas las de su compañero de equipo, Pecco Bagnaia. No se habían hecho los deberes en la práctica del viernes y tocó salvar los muebles en la repesca del sábado, aunque solo había dos billetes para la Q2 y fueron para Fabio Di Giannantonio y Marc Márquez, aunque el español ni pasaba sobrado ni evidenciaba signos de que pudiera luchar por la pole, como así fue. Mientras Pecco Bagnaia empezaba su sábado para olvidar con un 16º en parrilla.

