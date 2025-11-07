Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Álex Márquez, dominador en los primeros entrenamientos del GP de Portugal. Efe
GP de Portugal

Álex Márquez impone su jerarquía en Portimao

El subcampeón de MotoGP lidera las dos sesiones de entrenamientos del viernes y se perfila como el favorito en el Gran Premio de Portugal

Jesús Gutiérrez

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:11

Sin el rey de MotoGP en la pista, el siguiente en la línea de sucesión es su hermano Álex Márquez, que está cumpliendo a rajatabla ... este papel. Desde que se aseguró el subcampeonato de la clase reina el último sábado en Malasia, el piloto de Gresini ganó la carrera del domingo y ha liderado los dos entrenamientos celebrados este viernes en el Autódromo Internacional do Algarve. «Me siento bien. No sé si soy la referencia o no, pero es verdad que los rivales no están muy lejos. Me he sentido muy bien desde la primera vuelta y siempre que sales a un circuito como éste, en el que es difícil coger el 'feeling', ser rápido desde la primera vuelta es buena señal», comentaba el piloto de Cervera.

