Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Acosta, Álex Marquez y Fabio Di Giannantonio Afp
GP Comunidad Valenciana

Álex Márquez le gana el último sprint a Pedro Acosta

Duelo español en la carrera corta del sábado en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, que acabó del lado del subcampeón de MotoGP

Jesús Gutiérrez

Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:03

Comenta

Decía que no se sentía favorito este fin de semana, que en este circuito no acababa de lucir como en otros porque no era capaz ... de marcar la diferencia. Pero una vez más, Álex Márquez volvió a demostrar que, en ausencia del campeón, el primero en la línea de sucesión es él. El de Cervera sumó su tercer sprint del año y tratará de rematar el domingo algo que nunca ha conseguido, hacer doblete sprint y carrera, y sumar el pleno de 37 puntos que reparte un gran premio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga entrará en aviso amarillo este sábado a las 18.00: riesgo de hasta 20 litros en una hora
  2. 2 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  3. 3 Rescate en La Malagueta: un hombre asegura que lo lanzaron al mar desde un espigón tras robarle
  4. 4 El segundo premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Málaga por segundo sábado consecutivo
  5. 5 Internan al autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que recibió 46 puñaladas en Fuengirola
  6. 6 Resuelto el asesinato de los Jardines de Picasso: detenido por matar a golpes a un indigente mientras dormía
  7. 7 El Hospital de Día Oncohematológico del Clínico entra en funcionamiento con el triple de su capacidad actual
  8. 8 Protección de Datos multa con 2.000 euros a una comunidad por el controvertido sistema de recogida de paquetes acordado por los vecinos
  9. 9 En libertad el detenido por el accidente en el que murió un joven de 18 años en Coín
  10. 10

    Un club de remo de Málaga restaura y devuelve al mar una jábega centenaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Álex Márquez le gana el último sprint a Pedro Acosta

Álex Márquez le gana el último sprint a Pedro Acosta