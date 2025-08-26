Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jonathan Rea, durante su etapa en Kawasaki. WORLDSBK

El mejor piloto de la historia de Superbikes dice adiós

Jonathan Rea anuncia su retirada al final de la presente temporada como el más laureado de la historia del campeonato de las motos de producción con seis títulos y 122 victorias

Jesús Gutiérrez

Martes, 26 de agosto 2025, 18:12

Cada disciplina tiene sus leyendas y en el Mundial de Superbikes no hay otra más grande que la de Jonathan Rea. El piloto norirlandés pondrá ... fin a una trayectoria excelsa al término de la temporada 2025, la 17ª consecutiva desde que debutó en 2008. Colgará el mono a los 38 años habiéndose convertido en el hombre-récord del campeonato de las motos derivadas de serie, liderando todas las estadísticas individuales de títulos, victorias, podios, poles y vueltas rápidas.

