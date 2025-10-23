Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Max Verstappen, durante el GP de EEUU. EP
GP de México

Verstappen, a confirmar su remontada en el Hermanos Rodríguez

La intensa afición mexicana vivirá en directo una carrera en la que el tetracampeón del mundo puede ponerse a una victoria de superar al líder Piastri

David Sánchez de Castro

Jueves, 23 de octubre 2025, 16:07

Comenta

Hace apenas dos meses, Max Verstappen daba por hecho que iba a tener que ceder la corona. Después de cuatro títulos consecutivos, su ciclo exitoso ... escribía sus últimos versos para dar paso a uno de los pilotos de McLaren. A finales de agosto había más de 100 puntos de diferencia entre él y el líder, que sigue siendo hoy como entonces Piastri, y pensar en que esa diferencia se podía acortar era prácticamente una temeridad. McLaren había demostrado una fortaleza tal que solo ellos mismos agrietaban con órdenes de equipo absurdas, líos entre sus pilotos que nadie podía explicar y despistes impropios de dos corredores, Piastri y Norris, que se han encontrado en ese momento dulce que todo deportista sueña y que le permite abordar el objetivo máximo: ser campeón del mundo.

