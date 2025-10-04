Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

George Russell celebra la pole. Afp

Russell da la campanada con la pole en Singapur

El británico de Mercedes saldrá por delante de Verstappen y el líder Piastri, minentras que Alonso partirá décimo y Sainz decinotercero

David Sánchez de Castro

Sábado, 4 de octubre 2025, 16:31

Comenta

Sin hacer ruido, sin grandes alardes y como un tren de mercancías: George Russell logró la pole en Singapur, segunda de la temporada para él, ... por delante de un Max Verstappen que se quedó corto y un Oscar Piastri que esperaba más. El vigente campeón del mundo aún no ha ganado en este circuito y tras llevarse las dos últimas carreras aspira a todo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

