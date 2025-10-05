Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una mala parada en boxes de Aston Martin obligó a Alonso a remontar hasta cuatro posiciones. Efe
GP Singapur

El recado de Alonso a Hamilton: «No puedes conducir como si estuvieras solo en la pista»

El asturiano pidió menos permisividad con el heptacampeón, que a la postre fue sancionado

David Sánchez de Castro

Domingo, 5 de octubre 2025, 18:16

Comenta

Fernando Alonso acabó séptimo el GP de Singapur, pero no fue suficiente para él después de lo que consideró una injusticia. Puso las miradas ... sobre un Hamilton al que le castigaron con 5 segundos.

