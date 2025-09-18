Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Oscar Piastri en la previa al GP de Azerbaiyán. AFP
GP de Azerbaiyán

McLaren ya puede ser campeón: solo tienen que quererlo

La escuadra de Norris y Piastri lograrán el título de constructores a falta de ocho Grandes Premios si consiguen lo que ya han hecho varias veces ese año: un doblete

David Sánchez de Castro

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:27

En un 2025 dominado de principio a fin, McLaren llega al Gran Premio de Azerbaiyán con la opción real de cerrar el título de Constructores ... de Fórmula 1. La escudería de Woking ha firmado una temporada casi perfecta: 12 victorias en 16 carreras, siete dobletes y presencia en el podio en todas las citas salvo una. Con esos números, no es de extrañar que su ventaja sea abismal: 617 puntos frente a los 280 de Ferrari, los 260 de Mercedes y los 239 de Red Bull.

