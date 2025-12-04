El fin de la pesadilla para Alonso antes del gran sueño

David Sánchez de Castro Madrid Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:30 Comenta Compartir

Ya decía Fernando Alonso tras el Gran Premio de Las Vegas que las dos últimas carreras del año serían para celebrar. Y no porque fuera ... a lograr grandes resultados -no esperaba sumar ocho puntos, su segundo mejor botín de esta temporada, en Catar-, sino porque ya no tendría que montarse en el hierro del AMR25. De hecho, es posible que no le haya dolido absolutamente nada tener que dejar para este viernes su monoplaza en los libres al joven Cian Shields, un piloto que nunca ha puntuado ni en F2 ni en F3. Tampoco estará Lance Stroll en los libres, ya que lo dejará al probador Jak Crawford. Esa es la necesidad de rodaje de sus titulares que ven en Aston Martin.

La gran esperanza para ellos es que no tendrán que volver a subirse a ese tractor verde. El ansiado diseño del 'todopoderoso' Adrian Newey apunta a ser la más que probable despedida de un Alonso que quiere entonar su último canto de cisne con su soñado y escurridizo tercer Mundial. No es una posibilidad: es un objetivo. Noticia relacionada La épica contra la lógica: Verstappen y Norris se juegan el Mundial Con Abu Dabi también se despide, y este con buen sabor de boca, el debut de Carlos Sainz con Williams. Aunque matemáticamente tiene posible incluso superar a Alex Albon en el campeonato, no le hará falta: los dos podios y el proceso de aprendizaje ya más que superado son dos grandes retos ya superados en esta su primera campaña con los colores del equipo de Grove. Solo queda ponerle una guinda en forma de buena carrera en el atardecer y anochecer de Abu Dabi.

