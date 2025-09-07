Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Max Verstappen celebra su triunfo en Monza. Marco Bertorello (Afp)
GP de Italia

Verstappen les pinta la cara a los dos pilotos de McLaren

Victoria incontestable del actual campeón del mundo frente a los grandes favoritos, que no supieron ni pudieron batirle. Alonso abandonó con avería y Sainz, golpeado por Bearman, no entró en los puntos

David Sánchez de Castro

Madrid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 14:50

Max Verstappen se llevó en el GP de Italia su tercera victoria de la temporada, tras imponerse a Lando Norris y Oscar Piastri, que confirmaron ... que el peor enemigo que tiene McLaren son ellos mismos. Tras un sábado que no fue perfecto, culminaron una carrera en la que no tuvieron opción frente al tetracampeón del mundo, muy fiable y seguro de lo que tenía por delante. La gestión de Verstappen fue perfecta: la de McLaren, más que mejorable.Como también lo fue la actuación de los españoles. Fernando Alonso abandonó mediada la carrera con la suspensión rota por su exceso de confianza en los altos pianos de Monza, mientras Carlos Sainz, que se enredó en una pelea innecesaria con Bearman, se quedó fuera del 'top 10'.

