Norris celebra la victoria del GP de México. Reuters
GP de México

El mejor Norris aparece cuando más lo necesitaba

Aplastante victoria del británico, que se hace con el liderato por solo un punto tras el quinto puesto de su compañero Piastri.

David Sánchez de Castro

Domingo, 26 de octubre 2025, 20:36

Comenta

Si Lando Norris tiene que elegir una carrera de este año, esa sería el GP de México. El británico sale del tumultuoso Autódromo Hermanos Rodríguez ... líder, por solo un punto, después de arrasar de principio a fin en la carrera del domingo. La manera de dominar fue tal que ni siquiera perdió posición en boxes frente a los rivales que le acompañaron en el podio, Charles Leclerc y Max Verstappen, que lucharon hasta los metros finales. Además de Norris, el gran ganador de esta carrera fue el neerlandés, que sale de México con cuatro puntos menos de desventaja de los que tenía y ahora son 36 los que cede con Norris y 37 con Piastri, que finalizó en un insuficiente quinto puesto, justo detrás de un heroico Bearman con el Haas.

