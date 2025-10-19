Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Max Verstappen, vencedor en Austin. Reuters
Fórmula 1

Verstappen mantiene vivo el Mundial con otro fin de semana perfecto

El tetracampeón gana con autoridad la carrera en Austin, por delante de Norris y Leclerc, con Alonso décimo y abandono de Sainz

David Sánchez de Castro

Madrid

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:39

Max Verstappen está empeñado en demostrar que este campeonato se va a decidir en las últimas carreras. El neerlandés sumó otra muesca en su revólver ... de esta temporada, y ya lleva cinco victorias —tres de ellas en las últimas cuatro carreras—, por delante de Lando Norris y Charles Leclerc. Otro fin de semana en el que el vigente campeón del mundo tira de galones frente a los candidatos de McLaren, impotentes en este fin de semana y ya van demasiados. La lucha por el título se aprieta, con los compañeros de McLaren en un uño de 14 puntos, y ya son 'solo' 40 los que separan a Verstappen del liderato, aún en manos de un Piastri que no pasó del 5º puesto. El fin de semana del tetracampeón se resume en las dos poles y las dos victorias. Poco más que añadir.Para los españoles fue un domingo complejo. Sainz abandonó por un accidente y Alonso, tras sudar de lo lindo al final, acabó como empezó: décimo.

