Lando Norris
GP de Brasil

Norris empieza a sentirse campeón y Verstappen regala otra sinfonía

Victoria sin paliativos del británico, que sale más líder de Interlagos mientras que el neerlandés acaba tercero tras salir desde boxes

David Sánchez de Castro

Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:42

Lando Norris afrontará el último triplete de la temporada líder y afianzado después de un fin de semana en el que le salió casi todo ... perfecto. El británico sumó 33 puntos de los 33 posibles y además vio cómo su compañero y primer perseguidor, Oscar Piastri, fallaba estrepitosamente tanto en el sprint como en la carrera, en la que el australiano fue sancionado por un golpe contra Antonelli por ser excesivamente optimista. El joven italiano firmó su mejor resultado en Fórmula 1, un gran segundo puesto, pese a ello. El podio lo completó el héroe del día, Max Verstappen, que salió desde el 'pitlane' y acabó tercero con otra actuación de las que hacen afición. El neerlandés sigue agarrado a sus opciones al título, aunque tendrá que tener suerte para lograr el quinto. Norris, de momento, no falla.

