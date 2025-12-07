Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lando Norris, en el podio especial de campeón del mundo.

Ver 13 fotos
Lando Norris, en el podio especial de campeón del mundo. Afp
GP de Abu Dabi

Norris acaba con el reinado de Verstappen

El neerlandés se lleva una insuficiente victoria en Abu Dabi por delante de Piastri y Norris, que logra el mayor éxito de su vida. Alonso fue sexto y Sainz, decimotercero

David Sánchez de Castro

Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:46

Comenta

Le hacía falta un podio, y es lo que consiguió: Lando Norris ya es campeón del mundo de Fórmula 1. El británico sumó un ... suficiente tercer puesto, el mínimo que requería si ganaba la carrera Max Verstappen como así fue. Gracias a una estrategia conservadora -aunque algo arriesgada- y una cita sin incidentes, la octava victoria de la temporada -más que nadie este año- del hasta este domingo rey del Gran Circo fue insuficiente. El trigésimo quinto campeón del mundo de Fórmula 1 ya es Lando Norris, con lo que culmina el mayor éxito de su carrera deportiva y un nuevo ciclo victorioso comandado por McLaren.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto en un accidente múltiple obliga a cortar la autovía en Marbella
  2. 2 Terremoto de Fuengirola: el segundo más grande en Málaga de los últimos 100 años
  3. 3 Tres muertos y seis heridos en una madrugada negra en las carreteras de Málaga
  4. 4 Muere Gonzalo Padrón, mano derecha de Celia Villalobos en su etapa como alcaldesa de Málaga
  5. 5 Una colisión frontal entre dos coches deja una persona fallecida y otra herida en Alcaucín
  6. 6 Multa de 6.000 euros por agredir a un joven que le recriminó que se propasara con su novia en Málaga
  7. 7 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  8. 8

    ¿Por qué tres municipios de la Axarquía han declarado el agua no apta para el consumo?
  9. 9 Nuevo millonario en Málaga: el cuponazo de la ONCE deja 6 millones en un solo cupón
  10. 10 Prisión para un ladrón por el brutal apuñalamiento a un hombre que lo sorprendió asaltando su chalé en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Norris acaba con el reinado de Verstappen