Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adrian Newey, durante su presentación con Aston Martin. Andrew Boyers / Reuters

Aston Martin da el poder absoluto a Adrian Newey

Las dudas y la lucha de poder en la cúpula del equipo hacen que el ingeniero jefe también ostente el cargo de máximo responsable de pista para 2026

David Sánchez de Castro

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:42

Comenta

El rumor saltaba en el tumultuoso domingo del GP de Las Vegas: en Aston Martin había una guerra civil en marcha. Andy Cowell había tomado ... la decisión de dimitir como jefe del equipo e iba a dejar su puesto para dedicarse a otras funciones dentro del equipo o, incluso, para marcharse a otra estructura. Los nombres no tardaron mucho en salir: desde el improbable Otmar Szafnauer, exjefe de Alpine, hasta el expulsado de Red Bull -y jefe de equipo más exitoso de la historia reciente- Christian Horner.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  2. 2 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  3. 3 Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»
  4. 4 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  5. 5 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  6. 6 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  7. 7 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  8. 8 Cuatro torres, pasarelas al Civil y al Materno, un gran bulevar y un amplio vestíbulo, claves del tercer hospital de Málaga
  9. 9 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  10. 10 Muere un motorista de 51 años en un accidente en Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Aston Martin da el poder absoluto a Adrian Newey

Aston Martin da el poder absoluto a Adrian Newey