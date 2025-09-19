Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Aston Martin de Alonso, durante los libres de Azerbaiyán. Alexander Nemenov / AFP
GP de Azerbaiyán

Alonso vuelve al barro en Bakú

El Aston Martin demuestra de nuevo sus carencias en un trazado que despierta sus múltiples problemas, mientras que los Ferrari se presentan como candidatos en un viernes fallón de McLaren

David Sánchez de Castro

Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:38

Las calles empedradas de la capital de Azerbaiyán volvieron a dejar unos entrenamientos libres que demostraron que aquí, a diferencia de otros circuitos de reciente ... adopción, sí se paga el error. Y es que una de las características de los circuitos urbanos que se están extendiendo tanto en el calendario es que los muros están tan cerca que no hace falta el debate de los límites de pista. Muy pocos pilotos han librado las paredes en la primera jornada de trabajo en Bakú, con especial atención a los hombres de McLaren. El líder Piastri y el candidato Norris —porque así están en la clasificación— dieron tarea extra a los mecánicos después de sendos golpes que rompieron las suspensiones de sus monoplazas. Eso abrió la puerta a otros candidatos en un extraño viernes, en el que nadie supo cómo, pero dominaron los Ferrari.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  2. 2 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  3. 3 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  4. 4 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  5. 5 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar
  6. 6 Siete sitios donde tomar un buen aperitivo en Málaga
  7. 7 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  8. 8 El embarcadero de La Cala del Moral: de propuesta vecinal a polémico proyecto
  9. 9 La Lotería Nacional deja en Málaga este jueves parte del primer y del segundo premio
  10. 10 El curioso fenómeno astronómico que se ha podido ver hoy desde Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alonso vuelve al barro en Bakú

Alonso vuelve al barro en Bakú