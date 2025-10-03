Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fernando Alonso hace un gesto de aprobación levantando el pulgar. AFP
GP Singapur

Alonso se luce bajo los focos de Singapur

Primero y cuarto en los libres, el asturiano muestra una gran competitividad que aún tiene que refrendar en la clasificación. Piastri confirma el favoritismo de McLaren

David Sánchez de Castro

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:53

Singapur comienza con relativo optimismo para los intereses españoles. Y es que después del GP de Azerbaiyán que culminó con el podio de Carlos Sainz, ... la cita en Marina Bay arranca con un viernes que dejó un mejor tiempo y un cuarto para Fernando Alonso en cada una de las dos sesiones. Ya ha ocurrido en varios circuitos este año: cuando se necesita un coche más alto es donde el AMR25 da el 'do' de pecho.

