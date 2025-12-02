Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
SUR
Karting

La Diputación recibe al campeón del mundo de karting, Aarón García

Este joven malagueño de 17 años ha logrado un hito al cosechar esta temporada los oros de la cita mundialista, del Europeo y la plata del campeonato de Alemania

Marina Rivas

Marina Rivas

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:31

Comenta

Un hito como el suyo merecía un reconocimiento como este. A inicios del pasado mes de noviembre, el joven talento piloto malagueño Aarón García logró ... toda una gesta a sus 17 años. Se proclamó campeón del mundo IAME de karting en Valencia, cerrando así una temporada histórica en la que además, también ha logrado coronarse como campeón de Europa en la categoría X30 Senior, además de subcampeón del Campeonato Alemán de Karting, uno de los certámenes nacionales más competitivos de Europa. Una hazaña sin precedentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  2. 2 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  3. 3 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química
  4. 4 Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela
  5. 5 La Fiscalía archiva la denuncia de AMAMA por la supuesta alteración de historiales médicos
  6. 6

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  7. 7 Muere una mujer en el incendio de una casa en Fuengirola
  8. 8 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  9. 9 Un tribunal retira la pensión compensatoria de 2.000 euros a la ex tras revelar un detective que vivía con otra pareja
  10. 10 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Diputación recibe al campeón del mundo de karting, Aarón García

La Diputación recibe al campeón del mundo de karting, Aarón García