La Diputación recibe al campeón del mundo de karting, Aarón García

Un hito como el suyo merecía un reconocimiento como este. A inicios del pasado mes de noviembre, el joven talento piloto malagueño Aarón García logró ... toda una gesta a sus 17 años. Se proclamó campeón del mundo IAME de karting en Valencia, cerrando así una temporada histórica en la que además, también ha logrado coronarse como campeón de Europa en la categoría X30 Senior, además de subcampeón del Campeonato Alemán de Karting, uno de los certámenes nacionales más competitivos de Europa. Una hazaña sin precedentes.

Con el fin de homenajear y elogiar esta espectacular temporada, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, recibió ayer a esta joven promesa del motor en las instalaciones del ente provincial. Un recibimiento al que también acudió el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso.

Este, que también participó en este acto, expresó su orgullo por los logros de García y remarcó que su trabajo y talento «ponen a Andalucía en el mapa del karting internacional». Por su parte, Salado felicitó al piloto por sus logros y subrayó su proyección como una de las grandes promesas del automovilismo andaluz e internacional.