El último baile de Carolina Navarro en Málaga

Era el mes de agosto de 2013 y Carolina Navarro y Ceci Reiter reinaban en el 'ranking' mundial de pádel. Todo marchaba como la seda ... hasta que, apenas doce días antes del torneo más especial del año para Navarro, sufrió una rotura en el gemelo que ponía en entredicho su presencia en el Costa del Sol Internacional Open de Málaga, competición del entonces máximo circuito internacional World Padel Tour. La jugadora costasoleña no podía creerlo. Fallarle a su gente en su ciudad, no era una opción para ella. Y desde luego, no la frenó. Aun con el gemelo vendado durante todo el campeonato, Carolina levantó en aquella edición, su primer título en casa. Aquel torneo acabaría siendo uno de los más especiales de su vida.

Doce años después, empezando a peinar canas, pero en un estado de forma espectacular a sus 49 años, la apodada a nivel mundial como la 'reina del pádel', vuelve a casa. La de Málaga se ha convertido, temporada tras temporada, en una cita ineludible en su calendario, igual que para otras decenas de jugadores que se sienten arropados por uno de los públicos más fieles de España. Sin embargo, este Andalucía Málaga Premier Padel que se disputa desde este lunes en el Martín Carpena, no será una cita cualquiera para ella. Este será el último baile de Carolina en Málaga. La que durante nueve años fuera número uno del mundo, pionera de esta disciplina y hasta hoy, la jugadora más laureada de la historia del pádel, así como la más veterana en activo en la élite, anunció a inicios de este 2025 su despedida del deporte de alto nivel… Eso sí, una vez concluyera su 31ª temporada como profesional. Teniendo en cuenta que la cita que se disputa ahora es la única que albergará Málaga en toda la campaña, esta será su gran despedida de la provincia, y aunque ha trabajado mentalmente para hacerse a la idea de ello, aún le cuesta creerlo. «Es complicado, porque es 'el momento', tengo una mezcla de emociones y va a ser muy difícil para mi. Va a ser bonito y lo voy a disfrutar, pero va a ser raro pensar que será mi última vez en el Carpena. Ojalá pueda jugar un par de partidos», relata Navarro. Ampliar MIGUE FERNÁNDEZ Todas las veces que ha intentado visualizar el momento ha acabado titubeando y con los nervios a flor de piel. Prácticamente es un hecho que romperá a llorar cuando acabe el partido. «Va a ser muy especial, seguro que me voy a derrumbar», afirma, emocionada con solo pensarlo. Eso sí, añade: «Estoy preparándome para intentar afrontarlo de la mejor manera, jugar lo más concentrada y lo mejor posible, y después, que sea lo que Dios quiera». Este último baile será este martes, en el quinto partido del día en la central del Martín Carpena, ante la pareja número 19 Alix Collombon y Araceli Martínez. Por su parte, la malagueña formará pareja con Melania Merino, con la que conforma la dupla 24ª. En caso de ganar, volverían a jugar mañana los octavos de final. SUR Carolina ha vivido todo tipo de situaciones en su ciudad y en el Carpena, siempre escenario del pádel. Pero el primer recuerdo que se le viene a la cabeza siempre es el mismo, el más feliz que recuerda. Su primer título en Málaga, en 2013, junto a Ceci Reiter. «Es el momento más increíble que recuerdo aquí en Málaga. Doce días antes del torneo me rompí el gemelo, el médico me dijo que no debería jugar porque me iba a romper más, pero le dije que hiciera todo lo posible porque no me podía perder el torneo de Málaga», comienza su historia. Su mejor recuerdo Fue un torneo épico porque, sin duda, en aquel estado de forma, no esperaba lo que sucedió después: «El primer día entré al partido con un vendaje compresivo y recuerdo a Ceci corriendo por toda la pista. Pasamos el primer partido, al siguiente día igual. Ya medio coja ganamos otro partido, y así hasta meternos en la final». Una final de infarto ante Eli Amatriain y Patty Llaguno que se decidió con un 'tie-break' en el tercer set (6/2, 5/7 y 7/6). Carolina Navarro y Melania Merino disputarán el quinto partido del día en la central del Carpena, ante Martínez y Collombon El dolor pasó a un segundo plano para Carolina, a la que el público llevó en volandas hacia la victoria: «Estábamos en el 'tie-break' del tercer set y el Carpena no paraba de animar, fue impresionante. Recuerdo aquella portada de SUR con Eli cogiéndome en brazos y yo con la pierna vendada. La tengo en mi casa enmarcada». Aún se emociona al recordar aquel día: «Fue uno de los torneos más increíbles de mi vida, y el mejor en Málaga. Me hizo ganar el público del Carpena, sin duda. Fue uno de los momentos más bonitos de mi vida». Casi con total seguridad, las lágrimas volverán a recorrer hoy la cara de Carolina Navarro. Sólo espera poder regalar al Carpena y a su ciudad un último (o penúltimo) baile para recordar.

