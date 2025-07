Topuria y WOW aterrizan en Starlite

Nacho Carmona Málaga Miércoles, 30 de julio 2025, 00:39 Comenta Compartir

La promotora española de veladas de artes marciales mixtas Way of the Warrior (WOW) e Ilia Topuria preparan su próximo gran golpe. El doble campeón ... de la UFC esta vez, eso sí, no lo hará esta vez dentro del 'ring'. Lo hará desde el palco, como promotor. El hispano-georgiano se asocia ahora con la promotora para traer a la cantera de Nagüeles, en Marbella, la sede del festival Starlite, este evento. Será una velada con ocho combates, algunos de mucho nivel, y se celebrará el sábado 9 de agosto. Será el evento número 21, entre los numerados, de todos los que ha acometido WOW. Las entradas están ya a la venta desde un precio que ronda los 50 euros.

El combate estelar estará protagonizado por el canario Zebenzui Ruiz (12-3) y el galés Scott Pedersen (6-3-1). El español, al que apodan 'El Niño Roca', que tiene contrato vigente con la Professional Fighters League (PFL), llega con una racha vigente de cinco victorias consecutivas. No podrá volver a pelear en la liga con la que tiene contrato hasta septiembre tras acatar una sanción de seis meses por un positivo sustancias prohibida, aunque ha obtenido permiso para disputar esta velada con la promotora WOW. El combate coestelar tendrá en liza al UFC galés Brett Johns (20-5), con un balance de 5-2 en la mejor liga del mundo de artes marciales mixtas, y al georgiano Levan Kirtadze (13-5). Más allá, la velada contará con talento local. Las luchadoras Chanel Forster, malagueña de origen británico, y la marbellí Jleana Valentino 'Nikita' pelearán contra Lara Botto y Palmqvist, en amateur y profesional, respectivamente. De los masculinos estará el luchador torremolinense amateur Vinzenzo Bussolotti. El director ejecutivo (CEO) de la compañía, Arturo Guillén, compareció este mediodía de martes en una conferencia telemática junto a los peleadores para responder dudas y cuestiones acerca del evento y más allá. Explicó, en uno de los turnos, cómo puede ayudar el contexto de Starlite y Marbella a su compañía, que será indudablemente un contexto especial y diferente: «Suponía un reto porque es un sitio muy especial. El escenario está cubierto y eso le da un toque de importancia distinto. Antes de ayer tocaron los Beach Boys, Will Smith… artistas importantísimos. Si queremos que los peleadores sean figuras de primer nivel tienen que estar en este tipo de escenarios. Esto no es deporte para cuatro. Es un deporte para niños, amas de casa, ejecutivos, señoras mayores, gente de gimnasio… y Starlite también promueve mucho eso. La cantera de Marbella nos va a ayudar a captar más audiencias». Forster aseguró en esta conferencia de prensa que para ella se trata de su pelea más especial: «Este evento va a ser uno de los mejores. Peleo en casa y va a estar mi familia, mis hijos… Va a ser la primera vez que me vean. Los nervios suben, obviamente, pero las ganas de ganar y triunfar, también. Y más, aquí en casa».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión