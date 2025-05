Los Tiburones de Málaga, campeones en Segunda

Los Tiburones de Málaga aseguraron su noveno título en el grupo Sur de la Segunda División de béisbol tras derrotar al Blue Jays de Sevilla ... en dos partidos por 5-0 y 11-2. Certificaron la conquista del campeonato a falta de una jornada tras haber ganado los diez encuentros disputados. Ahora los Tiburones disputarán en septiembre la fase de ascenso a la División de Honor en Viladecans y Montjuic.

En la última cita destacaron varios bateadores locales que aportaron muchos 'hits'. Jordanys Narshall consiguió tres en otros tantos intentos que tuvo; José Ávila logró cuatro en seis turnos; Víctor Cuello hizo dos en seis oportunidades; Rubén Arenas, dos en cinco intentos; Isam Issa, dos en seis turnos, Misael Vargas anotó cuatro en seis oportunidades, y Carlos Aguirre, tres en seis intentos.

Desde el montículo, Carlos Aguirre jugó un papel trascendental para los Tiburones en el primer partido al no permitir ninguna carrera a los sevillanos; es decir, que Blue Jays no subió ningún punto al no lograr ningún bateador recorrer todas las bases, y además eliminó por la vía directa a cinco jugadores. Únicamente le hicieron dos 'hits' en contra. En los terrenos de la Universidad Laboral el segundo partido lo ganó Mauricio González en el picheo, ya que solo cedió una carrera al conjunto visitante, eliminó a nueve rivales por la vía rápida y concedió cuatro 'hits'.