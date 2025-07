Sofía González logra su segundo título en el circuito mundial de vóley-playa

El vóley-playa español volvió a ser noticia a nivel internacional este fin de semana gracias a la mejor jugadora malagueña del momento, Sofía González. ... La joven de 23 años, que hace un mes se proclamó por segunda vez consecutiva campeona de la Copa de la Reina, en una cita disputada por primera vez en Marbella, se subió ayer a lo más alto de un podio. Pero no cualquiera, la jugadora de Málaga capital y su nueva compañera, la joven promesa asturiana Sofía Izuzquiza, se proclamaron campeonas del Future de Montepellier (Francia), prueba que forma parte del circuito mundial.

Es el segundo podio internacional que firma González en la presente temporada, tras el bronce en el Future de Cracovia (Polonia), a mediados de junio, pero es que, además, este se trata del segundo oro de la carrera de la malagueña en el circuito mundial de esta disciplina olímpica. El primero lo levantó en 2022, en el Future de Madrid, junto a la olímpica Paula Soria.

Sin duda, este gran inicio de temporada supone una inyección de moral para la malagueña, que aspira al olimpismo, y que pasó por un bache en los últimos meses al romper lazos con la que iba a ser su compañera en este ciclo para Los Ángeles, Belén Carro. «Es nuestro tercer torneo juntas (con Izuzquiza) y ya hemos conseguido dos medallas, así que no podemos estar más contentas, yo además, en lo personal, porque desde que jugaba con Paula no conseguía un oro. Después de todo lo que he pasado estos meses, estoy muy feliz, ganando además al equipo de Estados Unidos, que era muy bueno, en las semifinales, y a Francia en la final. Esto es muy importante para mi», valora Sofía, muy emocionada.