Sofía González, a la conquista de una inédita Copa de la Reina en Marbella

Marbella se convertirá desde este viernes y hasta este domingo en el epicentro del vóley-playa nacional gracias a la celebración conjunta de la Copa ... del Rey y de la Reina, torneo que alberga la ciudad por primera vez. Las doce mejores parejas del país masculinas y femeninas llegarán a la localidad costasoleña con el mismo objetivo, pelear por el título a lo largo de tres vibrantes jornadas de competición, en las instalaciones del renovado Parque del Mediterráneo.

Los torneos del K.O. comenzarán hoy mismo con la disputa de los primeros partidos de la fase de grupos, tras los cuales llegarán las eliminatorias de cuartos de final en adelante, siendo el domingo el día grande con la disputa de las semifinales y las finales. Y en este último partido por el título aspira a estar la vigente campeona de la Copa de la Reina, la joven malagueña Sofía González. El pasado 2024 vivió un año idílico, proclamándose por primera vez campeona de España absoluta, en el torneo celebrado en El Higuerón Resort, y debutando también como campeona de la Copa, en Madrid, en ambos casos, de la mano de la también internacional Belén Carro. A priori, esta prometedora pareja se conformó con la idea de aspirar al olimpismo, sin embargo, el proyecto se rompió y ahora, Sofía, como una de las máximas exponentes del vóley-playa español, llega a Marbella formando pareja con la hermana de su excompañera, Marta Carro, de 19 años.

«Creo que podemos conseguirlo. No puedo decir al 100% que voy a revalidar el título, porque estamos aún empezando como pareja y aún nos falta estabilidad, pero creo que podemos hacer un buen campeonato y ojalá poder hacernos con el título», valora la malagueña, que contará con el apoyo de su público, por lo que sueña con ser profeta en su tierra. «Es muy bonito porque juego en casa, en un sitio nuevo, y podrá venir más gente a verme, pero también es verdad que está esa presión porque quiero hacerlo bien y no decepcionar. Siento esa presión porque me siguen viendo como la favorita, pero en realidad Marta y yo somos un equipo nuevo y vamos a hacerlo lo mejor posible».

Además de ella, cabe destacar que en el cuadro masculino, a representación malagueña la pondrá Jeene Dimi Nijkamp, que aunque holandés de nacimiento, se ha criado y forjado en Málaga. Formará pareja con Jorge Pascual.