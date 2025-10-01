La séptima edición de la Travesía Solidaria Aliquindoi, en la Playa de la Misericordia
La prueba tendrá lugar este domingo 5 de octubre a las 10.00 horas, y el plazo de acreditación finaliza media hora antes
SUR
Málaga
Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:26
La séptima edición de la Travesía Solidaria Aliquindoi tendrá lugar este domingo, 5 de octubre, en la playa de la Misericordia. La prueba tiene un ... carácter solidario, a beneficio de Cruz Roja. El concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, junto al presidente del Club Aliquindoi, Francisco Pareja; y la responsable de Acción Social de CaixaBank Andalucía, Yolanda Solero, ha presentado la prueba, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga. La travesía contará con dos distancias: 1.500 y 3.000 metros, y la competición por relevos. El número de nadadores máximo será de 150 por distancia y 10 equipos como tope en la modalidad de relevos. En esta última división, puede contar con equipos masculinos, femeninos y mixtos y habrá un solo ganador.
Respecto a los trofeos, habrá uno para el ganador por relevos; otros cuatro, para el vencedor y vencedora en categoría adaptada de cada distancia; tres primeros premios para hombres y mujeres de cada modalidad; y reconocimientos para los tres primeros hombres y mujeres socios del club de cada distancia.
La apertura para las acreditaciones y recogida de gorro, chip y número identificativo se producirá desde las 08.30 horas en la propia playa, para lo que habrá que portar el DNI. Los padres o tutores que acompañen a los menores de edad deberán firmar la autorización expresa para la realización de la prueba en el momento de la identificación. El plazo de acreditación se cerrará a las 9.30 horas. La prueba está prevista que comience a las 10.00 horas.
Por último, uno de los requisitos es que los deportistas deben nadar con el gorro de la organización y llevar el chip en el tobillo. El uso de neopreno se permitirá si la temperatura del agua es inferior a 20 grados y el nadador que lo desee podrá llevarlo, pero deberá indicarlo a la salida y no optará a premios.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.