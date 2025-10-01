Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la presentación de la Travesía Solidaria Aliquindoi, en el Ayuntamiento. SUR

La séptima edición de la Travesía Solidaria Aliquindoi, en la Playa de la Misericordia

La prueba tendrá lugar este domingo 5 de octubre a las 10.00 horas, y el plazo de acreditación finaliza media hora antes

SUR

Málaga

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:26

La séptima edición de la Travesía Solidaria Aliquindoi tendrá lugar este domingo, 5 de octubre, en la playa de la Misericordia. La prueba tiene un ... carácter solidario, a beneficio de Cruz Roja. El concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, junto al presidente del Club Aliquindoi, Francisco Pareja; y la responsable de Acción Social de CaixaBank Andalucía, Yolanda Solero, ha presentado la prueba, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga. La travesía contará con dos distancias: 1.500 y 3.000 metros, y la competición por relevos. El número de nadadores máximo será de 150 por distancia y 10 equipos como tope en la modalidad de relevos. En esta última división, puede contar con equipos masculinos, femeninos y mixtos y habrá un solo ganador.

