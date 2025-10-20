Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
SUR
Parasurf

Sarah Almagro conquista su segundo Europeo de parasurfing

La marbellí se impuso con autoridad a sus rivales en una compleja final en Galicia, marcada por la estrategia, sumando así un nuevo título a su amplia vitrina

Marina Rivas

Marina Rivas

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:37

Comenta

No importa lo grande que sea el reto que se le presente, ella siempre encontrará la fórmula para superarlo. La marbellí Sarah Almagro volvió a ... demostrar su enorme talento en el mundo del parasurfing al subirse, una vez más, a lo más alto de un podio. Se trata de su segundo título continental tras el conseguido en 2023. Tras una disputada competición en la Playa de Prados de Galicia, la malagueña se proclamó campeona de Europa en la categoría de Prone 2.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio de hora en octubre: cuándo habrá que modificar los relojes para el horario de invierno
  2. 2

    El mapa de las precipitaciones en Málaga: estos son los lugares en los que más llueve
  3. 3 Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga
  4. 4 Rompe una botella de cristal en la cabeza a una mujer sin mediar palabra en la estación de autobuses de Málaga
  5. 5 El fundador de La Meridiana deja una millonaria herencia a los marbellíes
  6. 6 El terral marcará desde hoy la semana más calurosa del otoño en Málaga
  7. 7 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  8. 8

    Abre Salitre, el nuevo restaurante de Juanjo Carmona en Benalmádena
  9. 9

    Preocupación en Mercamálaga por la revocación de las licencias a los mayoristas
  10. 10

    Los inversores de Catar buscan un socio para la gestión del puerto de San Andrés en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sarah Almagro conquista su segundo Europeo de parasurfing

Sarah Almagro conquista su segundo Europeo de parasurfing