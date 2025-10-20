Sarah Almagro conquista su segundo Europeo de parasurfing

No importa lo grande que sea el reto que se le presente, ella siempre encontrará la fórmula para superarlo. La marbellí Sarah Almagro volvió a ... demostrar su enorme talento en el mundo del parasurfing al subirse, una vez más, a lo más alto de un podio. Se trata de su segundo título continental tras el conseguido en 2023. Tras una disputada competición en la Playa de Prados de Galicia, la malagueña se proclamó campeona de Europa en la categoría de Prone 2.

Lo hizo acompañada de su fiel equipo: Alejandro Barbosa y Nico Huercano, de la escuela de Surf Dreisog. Fue una final especialmente reñida, en la que Almagro, que se enfrentó a tres pesos pesados de la categoría, las francesas Céline Roullard y Beatriz Durán y a la británica Natasha Davis. A pesar de la presión y de la estrategia conjunta de las competidoras francesas, Sarah tiró de astucia y tablas para imponer su técnica y concentración, ejecutando con precisión la estrategia que había preparado para el momento.

Así las cosas, logró la medalla de oro con una gran puntuación de 12,16, frente a los 8,84 de Roullard, los 8,7 de Durán y los 6,47 puntos de Davis. A lo que cabe mencionar que en esta cita y entre todas las categorías, participaron un total de 75 parasurfistas de 10 países europeos, entre ellos España, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Suiza, Alemania, Dinamarca y Países Bajos.

Fue una semana intensa, en la que las competidoras tuvieron que aprender a lidiar con las condiciones complejas y cambiantes del mar, demostrando una vez más su capacidad de adaptación, lectura de olas y destreza técnica. Cabe reseñar que este Europeo ha tenido además un importante componente solidario, sumándose a la lucha por una cura para Mauro, un niño gallego de tres años diagnosticado con la enfermedad de Alexander, una enfermedad neurológica rara. El campeonato apoya la investigación que lidera el Hospital del Mar (Barcelona) para desarrollar una terapia génica personalizada.

La marbellí, que no se cansa de acumular títulos nacionales, europeos y mundiales, quiso dedicar su victoria a «todas las personas que demuestran cada día que los límites solo existen si uno los acepta», y agradeció el apoyo de sus patrocinadores: Marca Marbella, Sierra Blanca, SEUR, Barceló Hoteles & Resort y Dreisog, cuyo compromiso ha sido clave en su preparación y desarrollo deportivo.