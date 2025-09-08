Sarah Almagro brilla en el US Open Adaptive Surfing Championship en California

La surfista malagueña Sarah Almagro, acompañada por sus entrenadores Ale Barbosa y Kuko Font, del Banana Team, han alcanzado el subcampeonato en la categoría Prone ... 2 del US Open Adaptive Surfing Championships 2025, una de las citas más prestigiosas del surf adaptado a nivel mundial, organizada por la Association of Adaptive Surfing Professionals (AASP).

En una final disputada y de altísimo nivel competitivo, Almagro se enfrentó a las australianas Jocelyn Neumueller y Annie Goldsmith, junto con la estadounidense Ashley Bunting. Durante 25 minutos de manga, las deportistas demostraron técnica, potencia y determinación en olas de entre 1 y 2 metros con gran exigencia energética. Finalmente, la marbellí obtuvo el segundo lugar con 12.97 puntos, quedando por detrás de la australiana Neumueller (15.50), mientras que Goldsmith y Bunting se clasificaron en tercera y cuarta posición, respectivamente. En este escenario, la actuación de Sarah Almagro confirma una vez más su condición de referente mundial del surf adaptado, contribuyendo al fortalecimiento de la comunidad global y representando al deporte español con orgullo.

Este US Open AASP en Oceanside ofreció mucho más que surf de alto nivel. Además de las rondas clasificatorias y las finales, se llevaron a cabo actividades simbólicas y de unión cultural como la Parade of Nations y el tradicional Pouring of the Sands. La clausura incluyó una ceremonia de entrega de premios en el Pier Bandshell, donde se celebró el esfuerzo y talento de todos los atletas.

Un campeonato histórico

El evento se celebró del 4 al 8 de septiembre de 2025 en el lado norte del muelle de Oceanside, California. Esta octava edición reunió a 75 atletas de 16 países, consolidando al torneo como una referencia internacional del surf adaptado. Fue la etapa final del Tour Mundial AASP 2025, tras las competiciones en Australia y Hawái.

Con un fondo total de 163.000 dólares (unos 138.000 euros) en premios a lo largo del tour, este campeonato se convirtió en el más lucrativo de la historia del surf adaptado profesional. En Oceanside se repartieron 33.000 dólares (28.000 euros), mientras que los campeones globales recibieron un fondo adicional de 40.000 dólares (34.000 euros).