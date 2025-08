Samuel Molina quiere salir por la puerta grande de La Malagueta

Corría el mes de marzo de 1979 y La Malagueta lucía fastuosa, vibraba con un combate histórico para Málaga, el que le dio al mítico ... José Luis Heredia (Heredia III) su cinturón azul de campeón de Europa. Cuarenta y seis años después, el boxeo más puro y excitante volverá a apoderarse de la Plaza de Toros para la celebración de un evento que promete emociones fuertes. Ya está aquí una de las veladas del año, organizada por la Saga Heredia, que movió cielo y cierra para reabrir las puertas de este templo taurino al mundo pugilístico a modo de homenaje por lo que su familia ha vivido aquí.

Esta vez, al ring de este escenario, saldrá el mejor boxeador profesional de nuestra provincia en la actualidad, el único andaluz que ha sido campeón de España en tres pesos distintos y vigente campeón de Europa de peso wélter EBU (entre 63,5 y 66,6 kilos), Samuel 'La Esencia' Molina. En busca de refrendar su cinturón continental, este joven malagueño de 26 años, emocionado por poder luchar en el mismo enclave donde su exentrenador y tío de sus actuales 'coaches' logró la corona, buscará un nuevo triunfo a partir de las 23.30 horas.

«Retomar el boxeo en un sitio tan mítico como este me llena de orgullo; el objetivo es ganar», valora el malagueño a SUR

No lo tendrá fácil Samuel (66,3 kilos), porque pese a contar con mayor bagaje que su rival (32 victorias, 15 de ellas por K.O. y 3 derrotas), se medirá a un rival inédito: el belga Anass Messaoudi (66,2 kilos), que llega en un espectacular estado de forma. Sólo basta decir que se mantiene invicto 17-0, con 11 victorias por K.O.). Una auténtica prueba de fuego para Samuel… A la que no teme: «He visto algunos vídeos suyos, se ve que es un buen rival, pero yo me siento muy bien física y psicológicamente», valora a SUR Molina.

5.000 personas

Y es que, a pesar de que siempre lleva por bandera sus humildes raíces y evita cualquier alarde de superioridad, 'La Esencia' es firme, cree en sí mismo y no entiende otro resultado que no sea la victoria. «Estoy cargado de muchísima energía y con muchísimas ganas. Después de 46 años, retomar el boxeo y de gran nivel aquí en un sitio mítico como es éste, es algo que me llena de orgullo», reconoce. Orgullo como el que será para él el hecho de que más de 5.000 personas acudan esta noche a La Malagueta para presenciar esta velada con el suyo como el combate estrella. Su meta está clara: «El objetivo es ganar».

Llevará un amuleto extra esta vez Samuel. Y es que en el pesaje de ayer, el reconocido torero malagueño Saúl Jiménez Fortes, le transmitió todo su apoyo e hizo entrega al boxeador de un capote muy especial, con un espectacular bordado de flores, el cual portará en su salida al combate de este sábado, cual diestro al inicio de una corrida. Sólo espera que, como él, también acabe saliendo por la puerta grande y a hombros esta madrugada.

Pero no toda la velada girará en torno a Samuel. La cita, presentada por el 'speaker' malagueño Nacho Gutiérrez y que podrá seguirse en directo a través de los canales de Youtube y Twitch de Sportium, comenzará a las 19.00 horas con la disputa de tres combates 'amateur'. Se medirán, en este orden: David Méndez y Francisco Castillo, Juanjo García y Alejandro, y Juan Rivas e Isaac Cañestro. Acto seguido, comenzarán los combates profesionales, en este orden, desde las 20.00 horas: Victoria Lomax y Paula Sánchez (súper pluma), Pascual Finamore y Moisés García (súper ligero), Jonny Martinov y Matteo Fiorini (ligero), Adonis Iznaga y Miguel Galván (pesado), Pablo Valverde y Eduardo Valverde (súper ligero) y Mohammed Sahnoun y Jesús Bravo (wélter).

El combate antesala al duelo entre Molina y Messaoudi, será también de alto nivel, y es que también habrá un título continental en juego: el que otorgará al ganador el cinturón de campeón de Europa EBU Silver de peso ligero. Estas dos peleas con título en juego son a 12 'rounds'. En esta lucha se medirán el sevillano y representante de Saga Heredia Rafael 'Falito' Acosta (14 victorias y 1 derrota), buscando defender su título actual ante el reputado italiano Giuseppe Carafa, con 20 victorias y 6 derrotas.