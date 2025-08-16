Rafa López, otro fichaje de relumbrón del Ciudad Redonda

El Málaga Ciudad Redonda vuelve a apostar por un perfil de jugador andaluz con calidad, carácter y experiencia, y que viene a poner el broche ... a una plantilla ilusionante para la temporada 2025-26 en Segunda División. Fernando Aguilera, todo un referente del fútbol-sala nacional, se convirtió en un fichaje estelar que ofrece liderazgo y potencial ofensivo, y ahora toca asegurar la parte defensiva con la incorporación de Rafa López, un jugador con una dilatada y excelsa trayectoria en la élite.

El cierre cordobés es otra pieza de mucho nivel que va a tener a su disposición Tete. Un guerrero incansable en la pista. Lo deja todo en cada acción. Destaca por su garra e intensidad en el marcaje para liderar esa labor de evitar encajar goles, aunque cuenta con ese talento para leer el juego y ser capaz de acumular goles y asistencias y tiene un gran golpeo de balón para asumir el rol de sacador de las acciones de estrategia a balón parado.

Rafael López Expósito (Córdoba, 1989) pone el cierre a una plantilla ilusionante de 14 jugadores más los chicos del filial de Segunda B que vienen apretando fuerte. Llega avalado por muchos años compitiendo a gran nivel en Primera División tras iniciarse en este deporte en su tierra y, en concreto, en dos clubes: Priego de Córdoba y Bujalance.

A partir de ahí, inició un camino ascendente que le llevó al Azkar Lugo, Industrias Santa Coloma, Barça, Jaén, Palma, Movistar Inter, Manzanares y Real Betis FS. En el conjunto verdiblanco, en el que ha permanecido las dos últimas campañas, ha ganado una Copa del Rey, título que también conquistó en su etapa como azulgrana, y ha ganado la última Liga en la categoría de plata con ascenso a 1ª incluido. A destacar también que ha sido internacional con la selección española absoluta y sub-21.

La plantilla del Málaga Ciudad Redonda FS, con esta última incorporación, queda conformada por catorce jugadores nacionales con trece andaluces (ocho malagueños, tres cordobeses y dos granadinos) y un madrileño. Así queda la formación de Tete: Álvaro Mellado y Santi Souviron (porteros); Álvaro Quevedo 'Alvarito', Rafa López y Javi Campano (cierres); Miguel Conde, Javi Barranco, Kiko Aguilar, Diego Tosina y Fernando Aguilera (alas diestros); David Velasco 'Davilillo', Pablo Guti y Álvaro Ruano (alas zurdos); y Nando Torres (pívot).

Estos jugadores inician la pretemporada el lunes 18 de agosto y disputarán un total de cinco amistosos más la participación en la Copa de Andalucía en Villa del Río (Córdoba) el fin de semana del 30 y 31 de agosto. La Liga arrancará, en el Pabellón José Luis Pérez Canca (Carranque), el 20 de septiembre ante Gasifred Atlético Fútbol Sala de Ibiza.

Calendario de amistosos de pretemporada

Avanza Jaén – Málaga Ciudad Redonda (miércoles 27).

Copa de Andalucía (sábado 30 y domingo 31).

Xerez Toyota Nimauto – Málaga Ciudad Redonda (viernes 5 de septiembre).

Málaga Ciudad Redonda – Unión África Ceutí (domingo 7 de septiembre).

Málaga Ciudad Redonda – CD El Ejido Futsal (miércoles 10 de septiembre).

Málaga Ciudad Redonda – Melistar FS (sábado 13 de septiembre).