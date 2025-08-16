Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El último fichaje del Málaga Ciudad Redonda, Rafa López, en acción. SUR

Rafa López, otro fichaje de relumbrón del Ciudad Redonda

El cierre cordobés pone el broche a una plantilla con catorce jugadores nacionales, de los que trece son andaluces y ocho de la provincia local

SUR

Málaga

Sábado, 16 de agosto 2025, 17:42

El Málaga Ciudad Redonda vuelve a apostar por un perfil de jugador andaluz con calidad, carácter y experiencia, y que viene a poner el broche ... a una plantilla ilusionante para la temporada 2025-26 en Segunda División. Fernando Aguilera, todo un referente del fútbol-sala nacional, se convirtió en un fichaje estelar que ofrece liderazgo y potencial ofensivo, y ahora toca asegurar la parte defensiva con la incorporación de Rafa López, un jugador con una dilatada y excelsa trayectoria en la élite.

