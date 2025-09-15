Rafa Montero vuela en Tarifa y revalida su título de campeón de España de kitesurf

Rafa Montero ha vuelto a llevar el nombre de Málaga al más alto nivel nacional. El joven esteponero de sólo 18 años acaba de coronarse ... campeón de España absoluto de kitesurf freestyle, revalidando así en Tarifa el primer título nacional sénior que logró en 2024. Una nueva proeza de este talento, que no deja de ampliar su vitrina.

Lo logró el domingo en Tarifa, en un Nacional en el que, pese a la competitividad, logró imponerse con autoridad. «Ha sido un campeonato complicado por las condiciones meteorológicas, por la falta de viento, además, este año ha estado más disputado que en otras ediciones porque hay muchos chicos de la cantera que estaban destacando años atrás y que ya están despuntando en esta categoría», valora Montero.

Un nuevo título que suma apenas dos semanas después de cerrar su etapa internacional en categorías inferiores con un gran bronce en el Mundial júnior también celebrado en Tarifa, a inicios de este mes. Pone así el broche de oro a una prolífica etapa en la que ha llegado a acumular dos títulos mundiales (en 2021 y 2024), dos subcampeonatos y este bronce, todo ello en la categoría júnior. Ahora, aunque ya lleva varias temporadas compaginando esta con la absoluta, llega la hora de la verdad para Montero, que sueña con convertirse en el futuro campeón mundial de freestyle.

Y todo ello sin dejar de lado los estudios, porque esta temporada, algo más tranquila para él en lo que a competiciones respecta, a aprovechado para centrarse en su otra pasión, la académica. «Estoy muy contento y satisfecho por el título nacional. Este año decidí enfocarme más en los estudios. De hecho ahora empiezo la carrera de Ingeniería Aeroespacial y me trasladaré a Puerto Real (Cádiz), así que no puedo pedir más. Es muy emocionante haber podido ganar por segundo año consecutivo», reconoce.

La próxima gran cita de su calendario será nada menos que la final del Campeonato del Mundo, que se disputará en el mes de noviembre en Brasil, donde su objetivo es plantar cara a los 'grandes'.