Polideportivo malagueño: Fin de semana marcado por el debut del CAB Estepona en la Liga Femenina Endesa

Este sábado será un día histórico para el baloncesto femenino malagueño gracias al debut del CAB Estepona en la máxima categoría nacional, la Liga Femenina ... Endesa. El conjunto dirigido por Francis Tomé encara esta nueva etapa partiendo como local y con un duro reto por delante, dado que recibirá esta tarde a uno de los 'grandes' de la categoría, el Spar Girona, que este año disputará Euroliga.

Un equipo que atesora dos Ligas, una Copa de la Reina y tres Supercopas de España y que, sin ir más lejos, la pasada campaña cayó en las semifinales de los 'play-off' por el título de Liga. El equipo malagueño, muy reforzado aunque con previsibles bajas iniciales por jugadoras con molestias, partirá como anfitrión en el pabellón de La Lobilla, el mismo que le vio ascender el pasado 18 demayo. Será la única vez que compita aquí, dado que su cancha habitual, el Pineda, está ultimando los detalles de su reforma. El partido podrá seguirse en directo en el canal de Youtube de la Liga Femenina Endesa.

Nueces de Ronda Atlético Torcal - Roldán Sábado, 11.00 El Atlético Torcal se muda a Casabermeja

El Nueces de Ronda Atlético Torcal se muda este sábado al pabellón municipal de Casabermeja para recibir al Roldán de Murcia, vigente subcampeón de la Primera División. Un duelo que se retransmitirá por Teledeporte y que las malagueñas afrontan en buena forma tras tres jornadas consecutivas sin perder.

Unicaja Mijas - Paterna Sábado, 20.00 El Unicaja Mijas, ilusionado por su debut en casa ante el Paterna

Con hambre de victoria y rebosante de ilusión. Así afronta el Unicaja Mijas su primer partido de la temporada en casa, en el José María Martín Urbano. El equipo de Javier Pérez de los Reyes, que estrenó su tercera campaña en Liga Challenge, la segunda categoría nacional, con una laboriosa victoria ante el Adareva Tenerife la semana pasada (66-67), buscará su segundo triunfo consecutivo, esta vez con el apoyo de su público. Por su parte, el rival valenciano, que el pasado año también llegó a clasificarse para los 'play-off' de ascenso', llega a Málaga tras perder en la primera jornada contra el Bosonit Unibasket.

Oar Coruña - Trops Málaga Sábado, 19.00 El Trops visita al recién ascendido Oar Coruña, equipo revelación

Segundo encuentro inédito para el Trops Málaga esta temporada. Si el equipo nunca antes se había enfrentado al Benidorm (hasta la semana pasada, el envite de este sábado ante el Oar Coruña también será nuevo, dado que los gallegos se han estrenado esta campaña en la División de Plata, tras conseguir el ascenso. Sin embargo, pese a tratarse de un conjunto novato, en las tres jornadas disputadas se ha convertido en el equipo revelación, toda vez que se sitúa segundo en la tabla clasificatoria, a solo un punto del líder, el Agustinos de Alicante, merced a sus dos victorias, cosechadas frente al Cisne y al Burgos.

Málaga Femenino - Getafe Domingo, 17.00 El Málaga femenino buscar resarcirse ante el Getafe

El Málaga femnino regresa este fin de semana a su feudo, a La Academia, con ganas de resarcirse. Será el segundo partido de esta semana para el combinado blanquiazul, que cayó eliminado el miércoles de la Copa de la Reina tras perder ante el Sporting de Huelva (2-0). Este motivo hará que salte al campo con la intención de volver a la senda triunfal, ahora en Liga, aunque no lo tendrá nada fácil porque recibie a un Getafe que marcha segundo de la clasificación con tres victorias en su haber, eso sí, sólo una menos que las malaguistas, que lograron encadenar dos triunfos seguidos.

Hockey Málaga Rincón de la Victoria - Xaloc Domingo, 10.00 Nueva oportunidad del Hockey Málaga para ganar en casa

El Hockey Málaga Rincón de la Victoria vuelve a competir en casa este fin de semana por tercera jornada consecutiva, algo poco habitual. Sin duda, se plantea como una buena oportunidad para que las jugadoras, recién ascendidas a la División de Honor B, puedan regalar al fin una victoria a su público. El equipo ganó su primer partido de liga, pero cayó en los dos últimos como local. Ahora buscará resarcirse ante el Xaloc valenciano, colista y sin victorias.

RH Privé Benalmádena - Castelldefels Domingo, 12.30 El Málaga femenino, a por su primer triunfo a domicilio del año

Por segunda jornada consecutiva, el RH Privé Benalmádena compite en casa, algo que le trajo buena suerte el pasado fin de semana, cuando logró estrenar su casillero de victorias, por 4-3 ante el Pedralbes. Ahora tendrá un duro reto por delante al recibir al Castelldefels, que marcha segundo con dos victorias en su haber. Eso sí, llega tras perder el último partido.