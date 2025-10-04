Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

UNICAJA CB PTOTOPRESS / FLORIN NOVAC / EMILIO DUARTE
Polideportivo malagueño: Fin de semana marcado por el debut del CAB Estepona en la Liga Femenina Endesa

Además, también compiten el Nueces de Ronda Atlético Torcal, el Unicaja Mijas, el Trops Málaga, el Málaga femenino, el Hockey Málaga Rincón de la Victoria y el RH Privé Benalmádena

Marina Rivas

Marina Rivas

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:01

  1. CAB Estepona - Spar Girona Sábado, 17.30

    El CAB Estepona debuta en la élite contra un 'grande'

Este sábado será un día histórico para el baloncesto femenino malagueño gracias al debut del CAB Estepona en la máxima categoría nacional, la Liga Femenina ... Endesa. El conjunto dirigido por Francis Tomé encara esta nueva etapa partiendo como local y con un duro reto por delante, dado que recibirá esta tarde a uno de los 'grandes' de la categoría, el Spar Girona, que este año disputará Euroliga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

