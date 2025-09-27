Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

BM COSTA DEL SOL / TROPS / CIUDAD REDONDA / JOSÉ MANUEL CAMPOS
Polideportivo

Polideportivo malagueño: El Costa del Sol quiere empezar a encadenar victorias

Este fin de semana juegan, además, el Trops Málaga, el Nueces de Ronda Atlético Torcal, el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda, el Unicaja Mijas, el Málaga Femenino, el Hockey Málaga Rincón de la Victoria y el RH Privé Benalmádena

Marina Rivas

Marina Rivas

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:02

  1. Porriño - Costa del Sol Málaga Sábado, 18.15

    El Costa del Sol Málaga quiere empezar a encadenar victorias

Está siendo un inicio de temporada algo dubitativo para el Costa del Sol Málaga. El equipo, que aún está encajando el juego de sus nuevas ... piezas en el bloque ya consagrado, aún no ha perdido en las tres jornadas iniciales de la División de Honor, pero tampoco ha logrado encadenar dos victorias consecutivas. Tras una semana de parón en la competición por los compromisos internacionales, el conjunto de Suso Gallardo, que acumula dos empates y un triunfo, buscará volver a la senda triunfal tras firmar tablas en la tercera jornada ante el Aula Valladolid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

