Polideportivo malagueño: El Costa del Sol quiere empezar a encadenar victorias

Está siendo un inicio de temporada algo dubitativo para el Costa del Sol Málaga. El equipo, que aún está encajando el juego de sus nuevas ... piezas en el bloque ya consagrado, aún no ha perdido en las tres jornadas iniciales de la División de Honor, pero tampoco ha logrado encadenar dos victorias consecutivas. Tras una semana de parón en la competición por los compromisos internacionales, el conjunto de Suso Gallardo, que acumula dos empates y un triunfo, buscará volver a la senda triunfal tras firmar tablas en la tercera jornada ante el Aula Valladolid.

Buscará su segunda victoria en el feudo del Porriño, equipo que aunque perdió con contundencia ante el Bera Bera en su debut esta campaña, llega de encadenar dos triunfos, ante el Cícar Lanzarote y el Beti-Onak. Por el nivel de su plantilla, el conjunto de Málaga capital parte como favorito sobre el papel, aunque no hay lugar para confianzas jugando en esta complicada cancha gallega.

Poio - Nueces de Ronda Atlético Torcal Domingo, 11.00 Salida complicada para el Atlético Torcal

Semana de doble partido para el Nueces de Ronda Atlético Torcal. Tras eliminar por goleada al Entrerríos Automoción (2-6) y clasificarse para los octavos de final de la Copa de la Reina, el cuadro malagueño retoma la liga este fin de semana para viajar a la complicada cancha del Poio, actualmente segundo de la tabla.

Trops Málaga - Benidorm Sábado, 18.00 El Trops recibe al Benidorm en un encuentro inédito

Tras el empate de mérito en Santander, el Trops Málaga afronta la tercera jornada de la División de Honor Plata recibiendo en su casa, en el pabellón Fray Francisco Baños del colegio Los Olivos, al Servigroup Benidorm, recién aterrizado en la categoría, tras consumarse su descenso de la Asobal la pasada primavera después de once años consecutivos militando en la élite. El objetivo del cuadro visitante no es otro que conseguir el ascenso a la liga Asobal, por lo que el enfrentamiento de este sábado se prevé intenso y muy difícil, como ha calificado el técnico malagueño.

Levante - Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda Sábado, 18.30 Duelo entre los primeros líderes de la Segunda División

El Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda no pudo tener un inicio más apoteósico. El renovado conjunto de Tete se estrenó el pasado fin de semana ganando en casa al Ibiza, con festín de goles incluído. Un 7-2 que le llevó a compartir el liderato de la tabla de Segunda con el Levante, que firmó el mismo marcador. Y este será precisamente el rival al que se enfrente este sábado, en su primera salida del año. Un firme candidato al ascenso a Primera con un gran potencial ofensivo y gran nombre en el fútbol-sala español.

Adareva - Unicaja Mijas Sábado, 20.00 El Unicaja Mijas comienza la temporada como visitante

Comienza a rodar el nuevo Unicaja Mijas, que por tercera campaña consecutiva, milita en la Liga Challenge, la categoría de plata del baloncesto femenino español. Para abrir boca, el equipo dirigido por Javier Pérez de los Reyes viajará al siempre complicado feudo del Adareva de Tenerife, contrincante al que eliminó el pasado año en los cuartos de final de los 'play-off' por el ascenso. Será el día del debut para cuatro de las nuevas caras cajistas: El equipo viajará a Canarias con cuatro de las nuevas caras del conjunto malagueño: Zimmerman, Roters, Bintou y Eke. Puiggros será baja por lesión.

Unión Vera - Málaga Femenino Domingo, 12.00 El Málaga femenino, a por su primer triunfo a domicilio del año

En esta cuarta jornada en la Segunda RFEF, el Málaga Femenino tendrá ante sí una buena oportunidad para seguir mirando hacia arriba en la tabla. El equipo de Héctor Díaz, que logró la pasada jornada su primera victoria de la campaña, con goleada incluida al filial del Betis (4-0), buscará en Gran Canaria su primeros tres puntos a domicilio del año. Visitará la cancha del Unión Viera, un viejo conocido de la categoría que este año aún no ha conocido la victoria y se encuentra en puestos de descenso.

Hockey Málaga Rincón de la Victoria - Giner de los Ríos Domingo, 10.00 El Hockey Málaga, ante una buena oportunidad para ganar como local

Segundo partido consecutivo en casa para el Hockey Málaga Rincón de la Victoria y segunda oportunidad para regalar una victoria a su público. El combinado de la División de Honor B femenina, que cayó el pasado fin de semana ante el FC Barcelona, buscará resarcirse ante el Giner de los Ríos valenciano, que aún no ha ganado.

RH Privé Benalmádena - Pedralbes Domingo, 12.00 El RH Privé, a estrenar su casillero de victorias esta temporada

Completo domingo de hockey en El Retamar. Tras el partido femenino del Hockey Málaga Rincón de la Victoria, el RH Privé Benalmádena masculino buscará estrenar su casillero de victorias en la División de Honor B. El combinado recibirá al Pedralbes catalán, con un balance de un triunfo y una derrota.