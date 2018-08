El pádel mundial regresa a casa

El pádel lo inventó en Acapulco Enrique Corcuera en los años sesenta. Sin embargo, la cuna de este deporte en Europa fue la Costa del Sol, momento en el que la proyección a nivel mundial fue toda una realidad. Precisamente por este motivo, la llegada del mejor circuito de pádel del mundo –el World Padel Tour– a la provincia de Málaga es todo un acontecimiento. Mijas acoge por segundo año consecutivo y hasta este próximo domingo una prueba 'open' de esta competición.

En esta ocasión, eso sí, la pista central se traslada desde Mijas pueblo hasta La Cala de Mijas. Aunque se perderá algo de la espectacularidad del entorno del año pasado, esta nueva pista central tiene más capacidad –alcanza las 3.000 localidades– y está más recogido, lo que da una sensación mayor de estadio.

Aunque la fase previa ya comenzó este pasado domingo, el Torreón de La Cala de Mijas acogió ayer la presentación oficial del evento, a la que acudieron los cuatro mejores jugadores malagueños (Carolina Navarro, Beatriz González, Álex Ruiz y Ernesto Moreno), que estuvieron acompañados del alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado; el consejero delegado de Acosol (que en esta ocasión ha cofinanciado el evento junto al Consistorio), Manuel Cardeña, y la edil de Deportes mijeña, Nuria Rodríguez.

«Esta competición supone un escaparate al mundo para nuestro municipio. El Plan Estratégico de Turismo de la localidad ya nos señala el turismo deportivo como uno de los caminos a seguir para romper con la estacionalidad y lograr la generación de puestos de trabajo los 365 días del año», afirmó Maldonado durante la presentación.

El regidor destacó el «beneficio» que supone a su juicio esta celebración para la economía local y para la promoción de la ciudad, «ya no solo por la proyección en los medios de comunicación, sino por la cantidad de personas que visitan Mijas para acudir a este evento y que consumen en sus bares y restaurantes además de los puestos de trabajo que ya ha generado», añadió.

Expectativas locales

En el marco deportivo las expectativas de los malagueños no son malas. Aunque en 2018 solamente Beatriz González ha alcanzado las semifinales en una ocasión, jugar en casa tiene un componente añadido. «Aquí los cuatro vamos a por todas. Nos vamos a dejar la piel y alcanzar lo máximo que podamos», aseguró tras la presentación Carolina Navarro, la jugadora más laureada de la historia de este deporte. Navarro (y su compañera Cecilia Reiter) no han pasado aún de cuartos de final este año, pero su cercanía con las favoritas no las descarta para seguir avanzando en las rondas finales.

Por su parte, el alhaurino Álex Ruiz ha protagonizado una importante mejora en estos últimos torneos. Ruiz está yendo de menos a más en el circuito, ya que no pudo jugar las dos primeras pruebas de este año debido a una lesión. El cuarto malagueño presente ayer, Ernesto Moreno, ha conseguido consolidarse en el cuadro final, en el que todo puede ocurrir si se hace un buen partido.

Las previas no han dejado un buen resultado para los jugadores locales, aunque ya en el cuadro esperan la marbellí Mari Carmen Villalba y el malagueño Momo González. Mijas espera ahora encumbrar a nuestros jugadores.