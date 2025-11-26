Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
SUR
Remo

Pablo Hermoso, un remero con una mente privilegiada

El joven malagueño de 28 años, subcampeón mundial de beach sprint, es ingeniero aeroespacial, experto en IA y trabajó para Mercedes en la Fórmula 1

Marina Rivas

Marina Rivas

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

Hay personas sencillamente excepcionales, de esas que no temen a los cambios y que, cuando se enfocan en algo, lo dan todo por conseguirlo, cueste ... lo que cueste. Él es uno de ellos. Un malagueño que fue noticia hace escasos días al conseguir una plata mundial absoluta en remo. Para muchos, esta gesta sería el momento culmen de su carrera, pero para él sólo fue un reto más a tachar de su asombrosa lista de objetivos. Su nombre es Pablo Hermoso, tiene 28 años y no, no se dedica en exclusiva al deporte. Es más, lo retomó hace apenas un año tras una década cumpliendo sueños laborales y formándose en el extranjero, trabajando codo con codo con empresas y personajes de renombre mundial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  2. 2 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  3. 3 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  4. 4 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  5. 5 La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo
  6. 6

    Comienzan las obras del nuevo acceso que debe acabar con los atascos en el entorno de Plaza Mayor
  7. 7 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  8. 8

    Las lluvias dejan hasta 15 litros durante la madrugada y mejoran las reservas en Málaga
  9. 9 Buscan a Araceli, una vecina de 58 años desaparecida en Alhaurín de la Torre
  10. 10 Palodú triunfa en Michelin y se lleva su primera estrella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Pablo Hermoso, un remero con una mente privilegiada

Pablo Hermoso, un remero con una mente privilegiada