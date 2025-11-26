Pablo Hermoso, un remero con una mente privilegiada

Hay personas sencillamente excepcionales, de esas que no temen a los cambios y que, cuando se enfocan en algo, lo dan todo por conseguirlo, cueste ... lo que cueste. Él es uno de ellos. Un malagueño que fue noticia hace escasos días al conseguir una plata mundial absoluta en remo. Para muchos, esta gesta sería el momento culmen de su carrera, pero para él sólo fue un reto más a tachar de su asombrosa lista de objetivos. Su nombre es Pablo Hermoso, tiene 28 años y no, no se dedica en exclusiva al deporte. Es más, lo retomó hace apenas un año tras una década cumpliendo sueños laborales y formándose en el extranjero, trabajando codo con codo con empresas y personajes de renombre mundial.

Hermoso siempre fue un estudiante de sobresaliente. No le costaba estudiar, le apasionaba; su mente siempre iba un paso más allá, visualizando un brillante futuro que llegó a cumplir. Pero no sólo eso, también fue un deportista de gran proyección en sus inicios. Descubrió el remo con 14 años, en el Real Club Mediterráneo, y en sólo unos meses logró entrar a la selección española, ser sexto del mundo juvenil en 8 con timonel, e incluso cuarto del mundo absoluto en doble scull con sólo 14 años. Sin embargo, su prioridad siempre fue el mundo académico. Cursó el bachillerato en inglés y español en el Saint George School de Málaga con un fin muy claro: acceder al Imperial College de Londres, uno de los centros más afamados del mundo en materia de ingeniería.

SUR

Con 18 años se marchó a estudiar la carrera de Ingeniería Aeroespacial, que concluyó siendo además el primero de su promoción. Aquella gesta le abrió muchas puertas. Una de ellas, especialmente destacada. «Tras acabar la carrera fui ingeniero en la Formula 1. Trabajé en el equipo de Mercedes y diseñé algunos componentes de los coches. Es un mundo apasionante, emocionante y estresante. Teníamos la presión añadida de que, en aquellos años, Mercedes era la que ganaba. Estábamos con Hamilton y Bottas (entre 2017 y 19). De hecho, aquellas dos temporadas ganamos tanto el Mundial de pilotos como el de constructores. Aquella etapa fue increíble. Era gratificante ver en los coches elementos que había diseñado», recuerda aún emocionado. Un sueño más que tachó de la lista como ingeniero y aficionado al motor.

Sin embargo, su identidad laboral iba más allá. «Tenía otras inquietudes. Me apasionaba el mundo de la Inteligencia Artificial, quería aprender más porque sabía que tendría un alto impacto en la sociedad. Me surgió una gran oportunidad de ir a Estados Unidos a hacer una investigación», relata. Y así lo hizo, cruzó el charco y recaló en otra universidad de renombre en lo que a tecnología respecta: Caltech, donde realizó una investigación en torno al desarrollo de elementos de la IA en la aceleración del diseño de componentes de ingeniería.

Concluida esta etapa, regresó a Londres para comenzar su nuevo empleo como ingeniero sénior en Amazon Web Services, donde entre otros aspectos, es consultor externo para la Fórmula 1. Sin embargo, tras un tiempo en Reino Unido, regresó a casa. Volvió a Málaga el pasado 2024 para trabajar en remoto y fue aquí cuando decidió sacarse una espinita que llevaba una década clavada en él: el remo. «Siempre he seguido haciendo deporte, porque además soy muy competitivo. Es más, en estos diez años fuera he hecho maratones, ultramaratones, triatlones, Iron Man… Pero como me fui de Málaga cuando en el remo me iba muy bien, siempre tuve esa inquietud latente de saber hasta dónde podría haber llegado».

Vuelta al remo

Así las cosas, retomó los entrenamientos hace alrededor de un año para darse una nueva oportunidad. «Me puse el objetivo de darme un última etapa para enfocarme en este deporte e intentar entrar en la selección española y probar con el beach sprint», afirma. Y como tantas otras metas en su vida, a base de perseverancia y galones, lo logró. Defendió a la selección española en el pasado Mundial de beach sprint en Turquía y se llevó la única medalla absoluta para Málaga, la plata en el cuatro mixto con timonel.

Ampliar SUR

Su regreso al remo le ha removido emocionalmente y le ha llevado a plantearse nuevas metas deportivas. Eso sí, siempre con los pies en el suelo, aprendiendo a apuntar alto sin dejar a un lado sus exigentes metas laborales. «Soy consciente de que el nivel está muy alto en el beach sprint y es mi primer año. Entiendo que hay remeros que llevan más tiempo enfocados. El olimpismo es un sueño, al igual que también lo sería ser campeón mundial, pero si algo he aprendido es que uno tiene que fragmentar sus objetivos».

Y es que reconoce que el plano laboral siempre será la verdadera prioridad, más aún cuando, el 1 de diciembre, comenzará a trabajar en una de las empresas más punteras del mundo en cuanto a IA, la estadounidense Nvidia. Por ello, Hermoso apunta: «No, no me dedico exclusivamente a esto como otros compañeros, tengo mi trabajo. Estoy muy contento con lo conseguido este año. Me quedo con eso de momento. No veo el éxito en la medalla, sino en el camino que me ha llevado a llegar hasta aquí».