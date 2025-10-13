Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Orlando Ortega. Matthias Hangst (Reuters)
Atletismo

Orlando Ortega anuncia su retirada: «El sufrimiento tiene un límite»

El atleta español, subcampeón olímpico de 110 metros vallas en Río 2016, abandona las pistas a los 34 años

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:41

Comenta

Orlando Ortega, plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016, ha anunciado este lunes su retirada. A los 34 años, el atleta de origen cubano ... pero nacionalizado español en julio de 2015, abandona las pistas tras verse maltratado por las lesiones. «El sufrimiento tiene un límite, no siempre se puede poner la salud en juego. Una nueva lesión adelanta lo que ya era un objetivo en mi cabeza, retirarme en la pista al cien por cien», señala el deportista en una carta publicada a través de sus redes sociales. «Lamentablemente, no pudo ser, pero me quedo con la satisfacción de haberlo intentado. Me despido de la alta competición, mas no del amor por este deporte», agrega.

