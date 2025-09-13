Natalia Baldizzone sigue reinando en Europa

Natalia Baldizzone sigue reinando en nuestro continente. Este no ha sido un Campeonato de Europa cualquiera. Por primera vez, tres patinadores malagueños hacían las maletas ... rumbo a esta gran cita y los resultados al cierre del evento han sido sobresalientes, encabezados por la brillante actuación de la laureada fuengiroleña, Baldizzone, que por séptimo año consecutivo, ha logrado revalidar su corona continental en la categoría absoluta de Sólo Danza.

Cerrando una semana perfecta, con dos primeros puestos en sus dos programas, la pupila e hija de Angélica Morales, campeona de España, del mundo y ahora, heptacampeona de Europa, logró subirse este sábado a lo más alto del podio en Trieste (Italia). Acumuló una puntuación de 156.81, superando con holgura a la subcampeona, la italiana Sara Mazzini, por 12 puntos, lo que demuestra una vez más el gran estado de forma y la superioridad de la malagueña, que temporada tras temporada, sigue acumulando títulos del más alto nivel internacional.

SUR / RANIERO CORBELLETTI

Además, el Club El Tejar de Fuengirola está de enhorabuena por partida triple, porque Natalia no estuvo sola en esta ocasión, hasta dos de sus compañeros de club debutaron en un Europeo, dejando muy buenas sensaciones. Estos fueron Julia Rodríguez y Alejandro Ríos. Ambos formaron equipo en la modalidad de Pareja Sénior, protagonizando un espectáculo brillante que les supuso un meritorio séptimo puesto. Además, Rodríguez también concursó individualmente en Sólo Danza Júnior, en la que también finalizó séptima.