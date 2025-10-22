Natalia Baldizzone, en busca de su segundo título mundial

Llegan los días más decisivos de la temporada para la patinadora malagueña más laureada. La fuengiroleña Natalia Baldizzone ya se encuentra en Pekín (China), para ... la disputa del Mundial de patinaje. Una vez más, llega avalada por un palmarés con casi dos decenas de medallas internacionales que le convierten en la mayor baza del equipo español cara a este gran evento mundial, en la modalidad de Sólo Danza.

El torneo ya se está disputando, dado que son numerosas las categorías que se celebran, sin embargo, el concurso de la malagueña se llevará a cabo entre este domingo 26 y el martes 28. Estará bien acompañada al otro lado del mundo, porque una vez más, la arropará su máximo apoyo, su entrenadora y madre, Angélica Morales.

Por el momento, está siendo una campaña redonda para Baldizzone. Un 2025 en el que ha revalidado su título de campeona de España, con bastante autoridad y, además, ante su público, en Fuengirola, y en el que también levantó de nuevo el oro en el Europeo absoluto, siendo nada menos que el sexto entorchado de su carrera, algo que ninguna española ha logrado igualar en esta disciplina. Pero no sólo eso, además de sus méritos individuales, este año, Baldizzone también formó parte de un novedoso proyecto del Club El Tejar: un cuarteto femenino llamado Cygnara que se hizo con el bronce en el Campeonato de España y pocas semanas más tarde, brilló en el Europeo para hacerse con el tercer puesto junto a sus compañeras del club.

Ahora, llega el mayor reto del curso para la malagueña. Un Mundial en el que espera poder recuperar el ansiado título que levantó por primera vez en la cita de Paraguay 2021 y que, desde entonces, no ha logrado revalidar. En las siguientes ediciones (2022, 2023 y 2024), Baldizzone siempre se ha mantenido en la élite internacional, pero siempre a un paso del oro, cosechando en este tiempo tres subcampeonatos mundiales, el último, en septiembre del pasado año en Italia. Ahora, con más tablas y fuerza que nunca, peleará por volver a lo más alto del podio representando con la mayor profesionalidad posible sus dos programas de competición.