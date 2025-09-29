Momo González y Fran Guerrero, nueva alianza malagueña en la élite

Su unión era un secreto a voces desde hace ya varias semanas y esta, al fin, podrán estrenarse como nuevo equipo de batallas. De nuevo ... Málaga contará con una pareja íntegramente costasoleña en la élite del pádel mundial, aunque en este caso una inédita, entre un antequerano y un coineño a los que sólo separa un puesto en el 'ranking' internacional y que llegan con hambre de victorias. Hablamos de Momo González (13º) y Fran Guerrero (14º), que este miércoles debutarán en la ronda de dieciseisavos de final del P1 de Rotterdam (Países Bajos).

Desde hace ya alrededor de dos temporadas, el antequerano Momo González (28 años) ha logrado escalar posiciones en la clasificación hasta consolidarse como el mejor malagueño del 'ranking' masculino, dentro del selecto 'top 16' que cuenta con acceso al Master Final. Esta temporada 2025 la comenzó con una potente apuesta, de la mano de un Jon Sanz que sacó a relucir todo su potencial ofensivo y su marcada personalidad la campaña anterior. Este curso juntos han firmado hasta ocho cuartos de final y dos puestos de semifinalistas, siendo el último de ellos el pasado fin de semana. Su despedida como pareja no pudo ser más épica, habiendo eliminado del torneo a la pareja número tres del mundo, Juan Lebrón y Franco Stupaczuk, en los cuartos de final.

Por su parte, Fran Guerrero (22 años) protagonizó en 2024 la mejor temporada de su vida, de la mano de otro malagueño, el benalmadense Jairo Bautista. Juntos firmaron una de las escaladas más sorprendentes del año, tanto que se quedaron a las puertas del Master Final al concluir la temporada en los puestos 24º y 25º del mundo. Su apuesta conjunta se mantuvo hasta esta temporada, pero ambos decidieron tomar caminos separados poco después del inicio del año. El último compañero de Fran fue Javi Leal, otra perla de la cantera española con la que ya había compartido pista en las categorías de menores en Andalucía. Con este baile de parejas incluido, Guerrero ha logrado seguir escalando en la tabla hasta llegar al mejor puesto de su vida, su actual decimocuarto lugar, gracias a un 2025 en el que ya ha acumulado cuatro cuartos de final y tres puestos de semifinalista.

González llega de firmar semifinales con Jon Sanz en Alemania, y Guerrero de ascender un puesto en el 'ranking' tras hacer cuartos de final junto a Javi Leal

Ahora sólo queda por ver cómo funcionará junta esta prometedora pareja malagueña, que se convierte en la número siete del mundo, con dos perfiles de jugadores dinámicos y entregados y con un juego rápido y atractivo. Será la tercera pareja cien por cien malagueña en la zona alta del 'ranking' mundial tras la de Álex Ruiz y Momo González (que vivieron hasta dos etapas juntos, una de ellas bastante prolífica) y la ya mencionada de Jairo Bautista junto a Fran Guerrero, que sellaron una gran temporada 2024. De consolidar ambos sus posiciones actuales o incluso mejorarlas, podrían convertirse en la segunda pareja malagueña de la historia en acceder a un Master Final (o Premier Padel Finals, como se las conoce ahora), algo que ya hicieron Álex y Momo en 2022.