El Mijas Open, quinta parada del Pickle Pro Tour

El Cervezas Victoria Pickle Pro Tour, el circuito nacional de pickleball de la Real Federación Española de Tenis, llega a la localidad malagueña de Mijas ... desde este jueves y hasta el domingo. Un total de 148 jugadores viajarán a la Costa del Sol para participar en la penúltima parada de la temporada, la primera en la historia del circuito.

El jueves y el viernes, el Club de Tenis y Padel Lew Hoad acogerá la fase de grupos de las distintas modalidades de la categoría PRO y la totalidad de enfrentamientos de la categoría TALENT. Decenas de jugadores se verán las caras y lucharán, cada uno con su mejor juego, por conseguir los ansiados títulos. Más allá, el sábado y el domingo el torneo se trasladará a la pista central, situada en el Auditorio de El Gran Parque de La Costa del Sol.

El torneo, además, contará con una gran presencia internacional. De los 148 jugadores inscritos, 20 son extranjeros (un 13,5%). La lista de jugadores, además, cuenta con hasta 11 nacionalidades distintas: Eslovaquia, España, Estados Unidos, Italia, Kirguistán, Lituania, Marruecos, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Venezuela. Hasta seis parejas de los cuadros de dobles (femenino, masculino y mixto) estarán formadas por dos jugadores extranjeros.

Recordar que la primera parada del circuito, en toda su historia, fue en Málaga. Se instalaron pistas en el patinódromo del Martín Carpena y en la Avenida Andalucía, frente a El Corte Inglés, allá por el mes de junio. Ahora regresa a la provincia para aterrizar en la pintoresca localidad costasoleña de Mijas, reafirmando su fuerte vínculo con la provincia que lo vio nacer, en la fábrica de Cervezas Victoria.