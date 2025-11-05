Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Picke Pro Tour, en su parada en Alcobendas. P. P. T.
Pickleball

El Mijas Open, quinta parada del Pickle Pro Tour

La prueba reunirá, desde este jueves y hasta el domingo, a 148 jugadores, de los cuales 20 serán extranjeros

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:41

Comenta

El Cervezas Victoria Pickle Pro Tour, el circuito nacional de pickleball de la Real Federación Española de Tenis, llega a la localidad malagueña de Mijas ... desde este jueves y hasta el domingo. Un total de 148 jugadores viajarán a la Costa del Sol para participar en la penúltima parada de la temporada, la primera en la historia del circuito.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  2. 2 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  3. 3

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  4. 4

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  5. 5 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  6. 6 Aemet afina la alerta naranja para Málaga: esta es su previsión de lluvia por zonas para esta tarde
  7. 7 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  8. 8 Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa
  9. 9 El vuelco de un camión en la A-7 provoca retenciones a la altura de Chilches durante toda la mañana
  10. 10 Llegan a Málaga las tartas de queso virales en Japón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Mijas Open, quinta parada del Pickle Pro Tour

El Mijas Open, quinta parada del Pickle Pro Tour