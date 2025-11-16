Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los juagdores de los Dolphins celeban una jugada. Afp
NFL Madrid Game 2025

Los Miami Dolphins ganan en la prórroga el primer partido de la NFL en España

Un filed goal de Patterson le dio el triunfo al equipo de Florida ante unos Washington Commanders que no supieron cerrar la victoria en el tiempo reglamentario

Javier Varela

Javier Varela

Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:51

El Bernabéu cambió el fútbol por el fútbol americano por un día. En las gradas del coliseo blanco se celebraron los touchdown, que no goles; ... los field goal, que no penaltis; y los ojos estuvieron pendientes de los goalposts, no de las porterías, y de la end zone, donde los jugadores celebraron las anotaciones (touchdown). Y todo ello en un partido -60 minutos de juego, pero que se desarrolló en más de tres horas- para hacer las delicias de los aficionados a este deporte en España y para que muchos de los que llenaron las butacas del estadio -78.610 espectadores- se sintieran como las vacas viendo pasar el tren. En lo deportivo, el NFL Madrid Game 2025 -primer partido de temporada regular de la NFL que se ha jugado en nuestro país-, terminó con victoria en la prórroga de los Miami Dolphins ante los Washington Commanders (16-13), que necesitó ganarlo dos veces y que lo tuvo perdido a diez segundos del tiempo reglamentario. Un field goal de Patterson en el tiempo extra cerró el partido. Pero el choque dio para mucho más.

