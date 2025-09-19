El Memorial Tomás García Zamudio se disputa este sábado

Este sábado se celebrará, en aguas de la bahía de Málaga, la XIV Travesía a Nado Memorial Tomás García Zamudio, una de las pruebas de ... natación más emblemáticas de la provincia, organizada por el Real Club Mediterráneo. La travesía, que ya se ha consolidado como un evento clásico en el calendario deportivo malagueño, contará con la participación de más de 150 nadadores distribuidos en una única distancia de una de 2500 metros.

La jornada comenzará con la retirada de dorsales de 9.00 a 10.15 horas. La salida de la prueba tendrá lugar a las 10.30 horas y al término, se procederá a la entrega de medallas. El evento cuenta con el patrocinio de los patrocinadores oficiales del Real Club Mediterráneo, AEDAS, Miranza, CaixaBank Berkshire Hathaway y BMW Automotor; y con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y su Área de Deportes y Coca Cola.

Esta Travesía Memorial Tomás García Zamudio refuerza el compromiso del Real Club Mediterráneo con el deporte y su arraigo en la vida social y deportiva de Málaga. Al acto de presentación acudieron el director del Área de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez; el presidente del Real Club Mediterráneo, Eduardo Cestino; el vocal de natación del club, José María Villalta; la responsable de relaciones institucionales de la entidad, Marina Caro, y el responsable técnico de la sección.