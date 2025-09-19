Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los organizadores de la prueba y representantes institucionales, en la presentación del Memorial Tomás García Zamudio este viernes. RCM

El Memorial Tomás García Zamudio se disputa este sábado

La travesía a nado que organiza el Real Club Mediterráneo se celebrará a las 10.30 horas, en aguas de la Bahía de Málaga, con más de 150 deportistas y sobre una distancia de 2.500 metros

SUR

Málaga

Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:37

Este sábado se celebrará, en aguas de la bahía de Málaga, la XIV Travesía a Nado Memorial Tomás García Zamudio, una de las pruebas de ... natación más emblemáticas de la provincia, organizada por el Real Club Mediterráneo. La travesía, que ya se ha consolidado como un evento clásico en el calendario deportivo malagueño, contará con la participación de más de 150 nadadores distribuidos en una única distancia de una de 2500 metros.

