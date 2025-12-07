Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

María de Valdés. SUR

María de Valdés, a menos de un segundo de la medalla en 1.500 en el Europeo de Lublin

La nadadora fuengiroleña volvió a ser quinta, como en la prueba de 800, en los campeonatos continentales de piscina corta que se celebran en Polonia

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:34

Comenta

De nuevo una quinta plaza para María de Valdés en los Europeos de piscina corta de Lublin (Polonia). Con un registro de 15:52.28 ... la fuengiroleña se quedó a menos de un segundo del podio en la prueba de 1.500, después de que el bronce fuera para la húngara Ajna Kesely, con 15:51.73.

