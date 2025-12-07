María de Valdés, a menos de un segundo de la medalla en 1.500 en el Europeo de Lublin

De nuevo una quinta plaza para María de Valdés en los Europeos de piscina corta de Lublin (Polonia). Con un registro de 15:52.28 ... la fuengiroleña se quedó a menos de un segundo del podio en la prueba de 1.500, después de que el bronce fuera para la húngara Ajna Kesely, con 15:51.73.

Fue una prueba muy disputada en la lucha por la tercera posición, más que la de 800 celebrada este viernes. La malagueña partía con la cuarta mejor marca de las competidoras, con un tiempo de 15:57.88, que realizó en el último Nacional de Barcelona y hasta los 1.300 metros fue en posición de podio, incluso segunda en los primeros 500, pero fue perdiendo comba.

🏊‍♀️🏊‍♀️ María de Valdés, 5.ª de Europa en los 1.500 libre con 15:52.28.

Ángela Martínez, 6.ª con 15:55.19, ambas manteniendo un ritmo muy estable.

⚡ Constancia y solvencia española. ¡Enhorabuena! pic.twitter.com/gZAdLl3fe6 — RFEN (@RFEN_Oficial) December 7, 2025

Pese a su mejora (nadó en 15:55.74 en la clasificación) y a conseguir su plusmarca en la distancia, no fue suficiente para la medalla. Además acabó por delante de su compañera de entrenamientos Ángela Martínez. La ilicitana fue sexta con 15:55.19. El oro fue para Simona Quadarella. La italiana, que ya se subió al podio en 800, registró 15:29.93, por delante de la alemana Maya Werner, con 15:47.00.

En todo caso, son excelentes resultados en Lublin para De Valdés, más especialista en aguas abiertas, como ha demostrado en grandes citas, que en piscina.