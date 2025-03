El Marbella Costa del Vóley cumple su meta y seguirá un año más en Superliga 2

Los jugadores del Marbella Costa del Vóley ya pueden disfrutar de sus vacaciones en lo que a la competición respecta porque el pasado fin de ... semana, concluyó la temporada de Superliga 2, la segunda categoría nacional de voleibol en la que este conjunto se sitúa como el máximo exponente de nuestra provincia. Con un proyecto renovado que apostaba por la juventud y el talento de la cantera, se lanzó a la aventura en su tercera campaña consecutiva en esta división, y al término del curso, pueden sentirse satisfechos de haber cumplido con el objetivo: la permanencia.

Salvaron los muebles con un octavo puesto final (de 12 equipos que militan en el grupo C) y además sin sufrir, asegurando matemáticamente su salvación varias semanas antes de que se cerrara la temporada. Lucharon incluso por el quinto lugar de la tabla, pero de igual forma, se les quedó lejos este año el 'play-off' de ascenso. Realmente, esta no era la meta inicial, conscientes tanto los jugadores como el 'staff' del relevo generacional que se había dado esta campaña, entre otras situaciones. Así lo relata el entrenador, el hispano-argentino Marcelo de Stefano: «Hemos cumplido el objetivo, que era la permanencia. Es verdad que uno siempre quiere más, pero teniendo en cuenta que tuvimos obstáculos como el tener varios lesionados, podemos estar contentos». Y continúa explicando: «Creo que, siendo de las plantillas más jóvenes, hemos plantado cara; en la segunda vuelta hemos ganado a varios rivales de arriba… Intentamos mirar más arriba, pero había varios equipos arriba muy reforzados, incluso con extranjeros y el nuestro es un equipo de futuro, tenemos hasta 8 jugadores júnior».

Es de valorar el compromiso de estos júnior, que han cumplido con creces en el año de su salto de categoría y que además, se proclamaron hace sólo unos días campeones de Andalucía júnior y acudirán al Nacional próximamente. Es más, el capitán del Costa del Vóley, el laureado jiennense Raúl Muñoz, alaba el trabajo de sus compañeros y recalca que la pasada temporada eran hasta 8 los profesionales en liza. «Estoy muy contento tanto individualmente como con el trabajo del grupo. Para mi, el balance ha sido bastante positivo teniendo en cuenta además que tenemos un equipo prácticamente júnior, muy joven. Yo rompo con la estadística, pero la media es de unos 21 años. A nivel físico han rendido muy bien y en cuanto cojan más experiencia, el equipo crecerá mucho más», señala.

Completamente involucrado en la casa a la que pertenece desde hace cuatro años (el del ascenso), Muñoz ha vuelto a demostrar esta campaña que la edad es sólo un número. El exinternacional español, aun con 34 años, ha sido el segundo mejor receptor de toda la liga regular, crucial en cada partido, y no duda que seguirá un año más. «Yo seguiré activo, sí, me cuido mucho, hasta me veo mejor que cuando tenía 27. El planteamiento del club es seguir consolidándonos en la Superliga 2, los 'sponsors' también están bastante contentos y esperamos poder contar con ellos para el año que viene. Ahora sólo queda continuar con el trabajo bien hecho».