Samuel Molina, en la Plaza de Toros, el pasado agosto. Migue Fernández
Boxeo

El malagueño Samuel Molina hará su tercera defensa continental en Lituania

El combate será el 28 de noviembre ante el experimentado púgil Egidijus Kavaliauskas en el Zalgiris Arena de la ciudad de Kaunas

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Martes, 28 de octubre 2025, 18:42

Samuel Molina ya tiene fijado su próximo combate, el tercero que afrontará en este año natural. El púgil del Paseo de los Tilos defenderá por ... tercera vez su cetro continental, el más valioso de los cinturones que ha logrado colgarse a lo largo de carrera profesional, del peso wélter. Su rival será el duro y experimentado púgil lituano Egidijus Kavaliauskas, de 37 años, ante el que peleará a domicilio. Visitará el Zalgiris Arena de la ciudad de Kaunas para tratar de dar el enésimo golpe en la mesa de su trayectoria más reciente, que ha estado bañada de gloria y éxitos.

