El malagueño Samuel Molina hará su tercera defensa continental en Lituania

Samuel Molina ya tiene fijado su próximo combate, el tercero que afrontará en este año natural. El púgil del Paseo de los Tilos defenderá por ... tercera vez su cetro continental, el más valioso de los cinturones que ha logrado colgarse a lo largo de carrera profesional, del peso wélter. Su rival será el duro y experimentado púgil lituano Egidijus Kavaliauskas, de 37 años, ante el que peleará a domicilio. Visitará el Zalgiris Arena de la ciudad de Kaunas para tratar de dar el enésimo golpe en la mesa de su trayectoria más reciente, que ha estado bañada de gloria y éxitos.

Recapitulando: el malagueño venció a Jordy Weiss en Francia para proclamarse nuevo campeón EBU del peso wélter, el 19 de octubre de 2024. El 15 de febrero de este año se impuso, también a los puntos, al galo Sandy Messaoud en el Carpena; y el 2 de septiembre retuvo por segunda vez el cetro ante el belga Anas Messaoudi en la Plaza de Toros de La Malagueta, en un combate que se declaró nulo. Ahora, nueva batalla para 'La Esencia' Molina y el equipo de Saga Heredia, que saldrá de la Costa del Sol para el próximo gran reto.

El lituano, el próximo rival, será uno de los contrincantes más complicados para el malagueño. Con un 'boxrec' de 23-3-1, se presenta como un púgil de una dureza extrema, que sólo ha sido capaz de perder contra boxeadores invictos. Estos son Terence Crawford (42-0, con 31 victorias por la vía del 'nocaut'). campeón indiscutido en tres pesos; el superwélter Virgil Ortiz Jr. (23-0, con 21 triunfos por 'KO') y el senegalés Souleymane Cissoko (18-0, con nueve victorias por 'KO'). Ante los dos primeros cayó por 'nocaut' técnico y con el africano se la jugó a los puntos.

Molina, por su lado, cuenta con un bagaje de 32-3-1, con 15 triunfos por 'KO', unos números bien nutridos para su edad, 26 años. Cumplirá 27 un día después del combate, por lo que podría regalarse un triunfo de lo más especial e importante cara a sus aspiraciones mundialistas. Suma, por el momento, ocho combates consecutivos imbatido. Hay remontarse a junio de 2023 para llegar a la última de sus tres derrotas, que fue ante Franck Petitjean, cuando peleó por el título europeo de los superligeros, en París, un peso que el propio púgil aseguró que ya no era para él.

En el mejor momento de su carrera, 'La Esencia' Molina no quiere dejar de pelear y desea aprovechar todo su potencial. En su equipo sienten que el malagueño aún no ha tocado techo, por lo que se han movido para organizar este defensa, de carácter voluntario.