La malagueña Patricia Bueno repite victoria en el Desafío Doñana

La malagueña Patricia Bueno repitió victoria en el Desafío Doñana, en lo que supuso la decimoquinta edición de esta prueba de triatlón tan exigente, con ... un tiempo de 4:32:05; seguida de la jerezana María del Pilar Ayuso, que hizo 4:50:40; y cerrando el podio la también malagueña Rocío Muñoz, con 4:58:37.

En esta edición la prueba comenzó a las 8.30 horas con el segmento de natación, con 1,9 km en un circuito en torno a la Torre de la Higuera de la playa almonteña. A continuación, los triatletas completaron 74 km de ciclismo en doble vuelta por la carretera de Matalascañas a Mazagón, para finalizar con 20 km de carrera a pie por la playa de Matalascañas y Doñana.

Ha sido una edición muy dura, especialmente por el segmento de carrera a pie, en el que, dado el calor reinante, el numeroso público y la pleamar existente, ha hecho que correr por la arena fuera toda una odisea para los triatletas, algo que han comentado todos en la línea de meta.