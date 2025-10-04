Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Patricia Bueno (en el medio) celebra con Ayuso y Muñoz su victoria en el Desafío Doñana. SUR

La malagueña Patricia Bueno repite victoria en el Desafío Doñana

Un total de 148 triatletas han participado en esta exigente prueba, especialmente el segmento de carrera a pie

SUR

Málaga

Sábado, 4 de octubre 2025, 19:10

La malagueña Patricia Bueno repitió victoria en el Desafío Doñana, en lo que supuso la decimoquinta edición de esta prueba de triatlón tan exigente, con ... un tiempo de 4:32:05; seguida de la jerezana María del Pilar Ayuso, que hizo 4:50:40; y cerrando el podio la también malagueña Rocío Muñoz, con 4:58:37.

