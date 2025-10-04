La malagueña Patricia Bueno repite victoria en el Desafío Doñana
Un total de 148 triatletas han participado en esta exigente prueba, especialmente el segmento de carrera a pie
SUR
Málaga
Sábado, 4 de octubre 2025, 19:10
La malagueña Patricia Bueno repitió victoria en el Desafío Doñana, en lo que supuso la decimoquinta edición de esta prueba de triatlón tan exigente, con ... un tiempo de 4:32:05; seguida de la jerezana María del Pilar Ayuso, que hizo 4:50:40; y cerrando el podio la también malagueña Rocío Muñoz, con 4:58:37.
En esta edición la prueba comenzó a las 8.30 horas con el segmento de natación, con 1,9 km en un circuito en torno a la Torre de la Higuera de la playa almonteña. A continuación, los triatletas completaron 74 km de ciclismo en doble vuelta por la carretera de Matalascañas a Mazagón, para finalizar con 20 km de carrera a pie por la playa de Matalascañas y Doñana.
Ha sido una edición muy dura, especialmente por el segmento de carrera a pie, en el que, dado el calor reinante, el numeroso público y la pleamar existente, ha hecho que correr por la arena fuera toda una odisea para los triatletas, algo que han comentado todos en la línea de meta.
