Ceci, con el '5', arriba a la derecha. RFEF
Fútbol-sala

La malagueña Ceci se cuelga la medalla de bronce en el Mundial de fútbol-sala

El combinado español, eliminado por Brasil en semifinales, goleó a Argentina en el partido por el tercer y cuarto puesto (1-5)

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Domingo, 7 de diciembre 2025, 17:03

El mal sabor de quedar eliminada del Mundial se palió con la conquista la medalla de bronce. La selección española absoluta de fútbol-sala goleó ... a Argentina (1-5) esta mañana de domingo para asegurarse un lugar en el podio de la competición que se celebra en Filipinas. El viernes cayó ante Brasil (1-4), una de las favoritas y la que terminó siendo campeona venciendo en la final a Portugal, viendo como su sueño mundialista quedó truncado.

