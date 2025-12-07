La malagueña Ceci se cuelga la medalla de bronce en el Mundial de fútbol-sala

El mal sabor de quedar eliminada del Mundial se palió con la conquista la medalla de bronce. La selección española absoluta de fútbol-sala goleó ... a Argentina (1-5) esta mañana de domingo para asegurarse un lugar en el podio de la competición que se celebra en Filipinas. El viernes cayó ante Brasil (1-4), una de las favoritas y la que terminó siendo campeona venciendo en la final a Portugal, viendo como su sueño mundialista quedó truncado.

En liza, con el bronce al cuello, hay una malagueña: Ceci Zarzuela, que curiosamente entró en la convocatoria para sustituir a una compañera lesionada. Recibió la noticia durante un entrenamiento y sin haber debutado previamente con la absoluta. La malagueña se formó en el Nueces de Ronda Atlético Torcal, el equipo local de la Primera División, aunque ahora juega para el Roldán murciano.

El rol de la malagueña en la competición ha sido secundario y apenas ha podido gozar de minutos, aunque ha sido testigo, en primera persona, de una de un histórico bronce y se ha curtido junto a las mejores del planeta. En el partido ate Argentina la mejor fue Laura Córdoba, que anotó dos goles y lideró al equipo hacia la última medalla.