Etxeberria, Gassama y Tchaptchet ayer durante el partido de las Guerreras ante Serbia. RFEB
Balonmano

«Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis», las Guerreras explotan tras los insultos racistas recibidos en redes

Las internacionales españolas denuncian los improperios en redes sociales tras sus derrotas en el Mundial

Iris Moreno

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:50

Comenta

A la selección española femenina de balonmano se le ha complicado el pase a los octavos de final del Mundial después de caer 29-31 ... ante Serbia. Las de Ambros Martín están obligadas a ganar los dos siguientes choques, ante Islandia el jueves y frente a Alemania el sábado para acceder a la fase de eliminatorias del torneo mundial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

