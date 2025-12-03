«Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis», las Guerreras explotan tras los insultos racistas recibidos en redes

A la selección española femenina de balonmano se le ha complicado el pase a los octavos de final del Mundial después de caer 29-31 ... ante Serbia. Las de Ambros Martín están obligadas a ganar los dos siguientes choques, ante Islandia el jueves y frente a Alemania el sábado para acceder a la fase de eliminatorias del torneo mundial.

Tras el encuentro, el presidente de la RFEBM, Paco Blázquez, quiso enviar un mensaje de apoyo al equipo. Publicó en sus redes sociales un texto transmitiendo confianza al grupo y resaltando además que las españolas habían sido superiores a las serbias durante la mayor parte del partido.

Sin embargo, varias jugadoras denunciaron de manera pública las inadmisibles contestaciones recibidas en el perfil de Blázquez tras sus publicaciones. Con capturas de pantalla y un contundente mensaje, «perdamos o ganemos, esto es inadmisible», las internacionales denunciaron la proliferación, bajo el anonimato de las redes sociales, de un buen número de mensajes de carácter abiertamente racista como «Mete a más negras», «Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis», «Menos negras y más españolas» o «Selección de Sudán del Sur», dirigidos al presidente de la Federación en referencia a la convocatoria de estas jugadoras con orígenes familiares fuera de España.

«Esto es inadmisible»

La Asociación de Jugadoras de Balonmano también ha querido sumarse a la denuncia a través de un comunicado. «Condenamos rotundamente toda conducta racista y lamentamos profundamente los comentarios y mensajes que están recibiendo las jugadoras de la selección. Los comportamientos racistas no pueden ni deben tener cabida en el deporte. El deporte es sinónimo de unión y respeto y exigimos que esté libre de odio. ¡Basta ya!».